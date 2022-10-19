На ринку праці активізувались шахраї: чого варто остерігатися

На тлі падіння ринку праці у війну частка пропозицій роботи від шахраїв збільшилась, чим підсвітила проблему. Шукачі почали частіше скаржитися на вакансії, які вводять в оману та заважають пошуку надійної роботи.

Як виглядають оголошення від шахраїв та що потрібно знати, аби не потрапити до них на гачок - читайте у матеріалі нижче.

Як повідомляють спеціалісти Work.ua, тільки за серпень було заблоковано понад 500 вакансій від зловмисників. Вони розповіли, як можуть виглядати оголошення від шахраїв.

Здебільшого портрет кандидата, на якого розраховує сумнівний роботодавець, і спосіб заманювання в тенета схожі у всіх шахраїв, оскільки вони конкурують між собою та змагаються за увагу шукачів.

Шлюбні агенції

Вони маскуються під перекладацькі компанії та публікують вакансії "перекладач", "оператор ПК", "оператор чату", "менеджер листування з клієнтами", "менеджер по роботі з клієнтами".

На своїх сайтах "романтично" називають вакансію "менеджер зі створення пар", привертають увагу привабливими фразами про дохід. А коли кандидат відгукується, зʼясовується, що робота полягає у витягуванні грошей з іноземців, які хочуть познайомитися з українками.

Стрімінгові сервіси

Такі шахраї публікують вакансії "блогер, ведуча ефірів/трансляцій, стрімер, модель", використовуючи фрази, що зманіпулюють вашою увагою. Наприклад, "для талановитих та харизматичних дівчат та хлопців", "зможеш просувати свою сторінку у соцмережах".

Шахрайська вакансія (фото: work.ua)

Зазвичай у таких схемах обіцяють зарплату від 30 000 до 100 000 гривень без вимог до досвіду чи навичок, окрім харизми та вміння підтримати розмову. При детальному вивченні таких пропозицій виявляється, що один з основних способів заробітку - донати глядачів на знак подяки за контент.

Опис оманливої роботи (фото: work.ua)

Криптошахраї

Криптошахраї позиціюють себе як фінансові, аутсорсингові, консалтингові компанії, маркетингові/рекламні агенції. До того ж вони створюють ілюзію успішного бізнесу словами: "Ми міжнародна консалтингова компанія, яка впевнено працює та лідирує вже понад 8 років на ринку".

При спробі знайти щось про цю компанію в інтернеті, ніякої інформації або відгуків немає, ніби такої не існує.

Криптошахраї пропонують вкласти гроші в біржові інвестиції. Далі співробітники криптошахрайських компаній днями й місяцями в телефонних розмовах "промивають мізки" українцям та громадянам інших європейських країн і спонукають їх до вкладу.

Якщо грошей у людини для вкладу немає, то "допомагають" оформити на її ім’я мікрозайм. Одурманені можливістю легко збагатитися, люди самі диктують свої дані паспорту і картки. Звичайно, що "горе-інвестор" не отримує жодних виплат і не може повернути свої вкладення назад.

Вакансії, на які не потрібно вестись, можуть звучати так: "менеджер по роботі з клієнтами", "менеджер з продажів", "retention-менеджер", "акаунт-менеджер". В умовах вакансії говорять, що потрібно консультувати й продавати послуги лише зацікавленим клієнтам.

Криптошахраї готові брати на роботу людей від 18 років навіть без досвіду, але з бажанням розвиватись. Зазвичай вимагають знання англійської та європейських мов. Пропонують високу зарплату від 21 000 до 100 000 гривень з прив'язкою до курсу долара.

Здебільшого до співбесіди не дають жодних даних про себе. На прохання надати додаткову інформацію ігнорують. Але іноді мають "на колінцях" створені сайти для відводу очей. Для спілкування пропонують перейти в пошту або в месенджер.

Основні поради для шукачів роботи

Як не потрапити на шахраїв:

Почитайте відгуки про компанію, знайдіть її сайт.

Нікому не переказуйте гроші.

Нікому не надсилайте паспортні дані та код вашої банківської картки.

Не реєструйтеся на невідомих сервісах і не проходьте верифікацію.

Завжди вмикайте критичне мислення - якщо людина не надає ніякої інформації про компанію, найімовірніше, це шахрай.

Формулювання, що найчастіше свідчать про брехню:

Вкладіть 100 гривень і отримайте 500.

Надішліть нам 100 гривень, щоб ми вам відправили документи/матеріали.

Отримайте 100 гривень за 20 хвилин.

Можна працювати вдома за допомогою мобільного телефону і легко заробляти від 1000 до 8000 гривень на день, зарплата буде виплачена того ж дня.

Оренда акаунтів Facebook та інших соцмереж і відомих сервісів.

Хороший заробіток, пишіть в особисті (без номера телефону і назви організації).

Будь-які ставки, прогнози, лоти.

Заробіток без вкладень, переходьте за посиланням.

Пам'ятайте, що надійні роботодавці не соромляться про себе відкрито говорити й надавати потрібну інформацію, особливо якщо це великі міжнародні компанії.

Заробляти великі гроші без досвіду роботи, працюючи лише декілька годин на день, - це ілюзія. Безплатний сир буває лише в мишоловці.