Ярко и позитивно: как проходили крещенские купания в Киеве (фотоотчет)

Крещенские купания (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

Многие считают, что только после крещенских купаний наступает по-настоящему Новый год

В субботу, 19 января, украинцы традиционно празднуют великий православный праздник — Крещение Господнее. К ежегодным купаниям в ледяной воде присоединились и киевляне, которые посетили разные локации для того, чтобы присоединиться к традиции. Корреспондент STYLER побывал в киевском Гидропарке, в одном из самых популярных мест для крещенских купаний у киевлян.

Крещенские купания (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

Главные действия проходят у часовни Крещения Господнего, куда традиционно приезжают окунуться в прорубь политики, государственные деятели, артисты и жители города. Сегодня у воды безопасность ныряющих обеспечивают спасатели, медики и правоохранители.

Киевляне также сказали несколько слов о мотивации окунуться в традицию.

"Ну во-первых, я же православная. Для меня это начало года, вот я уже окунулась, теперь с Новым годом, с новыми силами, чистыми мыслями, чистыми людьми рядом в Новый год. Это раз уже, наверное, седьмой. Сегодня самый лучший раз, потому что сегодня мой самый любимый муж со мной", — рассказывает Виктория.

Крещенские купания (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

Сергей является частым посетителем ледяных купален и считает, что делать это нужно не только в праздники, но по настроению и душевному велению. Главной мотивацией для него является вера.

"Вера в Бога, исцеляющая сила Божья, я верю в исцеляющую силу Божью. То есть, не вода исцеляет, а исцеляет вера в Бога", — считает Сергей.

Сергей также рассказал, как с помощью купаний в ледяной воде Бог помог ему исцелиться от воспаления легких.

"Такое было от Бога откровение, что вот искупаюсь в воде и у меня получится исцелиться", — добавил Сергей.

Крещенские купания (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

Многие другие видят основной смысл купания в укреплении здоровья.

"Здоровье, закаливание, для сосудов хорошо, для сердца хорошо. Всю зиму купаюсь, уже третий год, очень довольна: от многих болезней избавилась, настроение поднимается", — рассказывает о своей мотивации Виктория.

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