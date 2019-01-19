Яскраво і позитивно: як проходили водохресні купання у Києві (фото)

Водохресні купання (фото: РБК-Україна/Віталій Носач)

Багато хто вважає, що тільки після водохресних купань настає по-справжньому Новий рік

У суботу, 19 січня, українці традиційно святкують велике православне свято — Хрещення Господнє. До щорічних купань в крижаній воді приєдналися і кияни, які відвідали різні локації для того, щоб приєднатися до традиції. Корреспондент STYLER побував у київському Гідропарку, в одному з найпопулярніших місць для водохресних купань у киян.

Водохресні купання (фото: РБК-Україна/Віталій Носач)

Головні дії проходять біля каплиці Хрещення Господнього, куди традиційно приїжджають зануритися в ополонку політики, державні діячі, артисти та мешканці міста. Сьогодні у води безпека пірнаючих забезпечують рятувальники, медики та правоохоронці.

Кияни також сказали кілька слів про мотивації зануритися в традицію.

"Ну по-перше, я ж православна. Для мене це початок року, ось я вже поринула, тепер з Новим роком, з новими силами, чистими думками, чистими людьми поруч в Новий рік. Це вже, напевно, сьомий раз. Сьогодні найкращий раз, тому що сьогодні мій самий коханий чоловік зі мною", — розповідає Вікторія.

Водохресні купання (фото: РБК-Україна/Віталій Носач)

Сергій є частим відвідувачем крижаних купалень і вважає, що робити це потрібно не тільки в свята, але за настроєм і душевним велінням. Головною мотивацією для нього є віра.

"Віра в Бога, зцілювальна сила Божа, я вірю в цілющу силу Божу. Тобто, не вода зцілює, а зцілює віра в Бога", — вважає Сергій.

Сергій також розповів, як за допомогою купання в крижаній воді Бог допоміг йому звільнитися від запалення легенів.

"Таке було від Бога одкровення, що ось скупаюся у воді і в мене вийде зцілитися", — додав Сергій.

Водохресні купання (фото: РБК-Україна/Віталій Носач)

Багато інших вбачають основний зміст купання у зміцненні здоров'я.

"Здоров'я, загартовування, для судин добре, добре для серця. Всю зиму купаюся, вже третій рік, дуже задоволена: від багатьох хвороб позбулася, настрій піднімається", — розповідає про свою мотивацію Вікторія.

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