Родители насиловали дочь и снимали на видео: в деле появился неожиданный поворот

В преступлении с ребенком участвовал еще один человек

История о том, что семейная пара насиловала собственную четырехлетнюю дочь и распространяла ролики в интернете, облетела летом 2018 года все СМИ. Почти через полгода следствие наконец-то нашло спонсора этого преступления.

Семейная пара, 30-летний мужчина и 28-летняя женщина, которые проживали в Кривом Роге, насиловали свою 4-летнюю дочь на камеру в течении долгого времени. Ролики они продавали в интернете и получали за это большие деньги.

Выходцев из Кавказского региона арестовали, а девочку забрали работники ювенальной превенции. Сотрудники украинской Киберполиции совместно с сотрудниками полиции Республики Беларусь смогли установить заказчика порнографических видео.

5 февраля мужчина был арестован в Минске. Выяснилось, что он не только был заказчиком этих видео, но и оплачивал преступную деятельность супругов в течении двух лет.

Для того, чтобы поймать преступника правоохранительным органам понадобилось почти 6 месяцев, так как 40-летний житель Минска был очень осторожным и для конспирации своих действий использовал криптокошелек.

Однако его IP-адрес все же удалось засечь. Житель Республики Беларусь спонсировал не только эту пару. Он и сам занимался созданием сценариев для фильмов порнографического характера и давал указания по созданию видеороликов с участием детей.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Кривом Роге родители насиловали свою четырехлетнюю дочь и записывали это на видео.

А также писали о том, что отец-насильник из Запорожья стал героем ТВ-шоу.