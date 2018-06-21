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Российский телеведущий загадочно погиб в Колумбии

STYLERLIFE        21.06.2018 - 08:43
Фото: pixabay.com/Myriams-Fotos
Фото: pixabay.com/Myriams-Fotos

Шоумен-поклонник Путина был найден мертвым в отеле

Популярный молодой российский шоумен и телеведущий Андрей Бородин был найден мертвым в одном из отелей Колумбии. О его смерти сообщил стилист Сергей Зверев, передает "Стархит".

"Да, это так, Андрей погиб. Умер от удара по голове в отеле Колумбии, особо ничего неизвестно. Сергей ранее общался с ним, он помогал иногда в концертах. Точно не знаю, что он там делал, вроде как отдыхал. Знакомые сказали, что тело еще там. Мама Андрея выехала за ним", — рассказала пресс-секретарь Зверева – Светлана.

Фото: instagram/top_borodin

Знакомый погибшего шоумена сообщил, что в последнее время Бородин находился в тяжелой депрессии, которой способствовали проблемы в бизнесе.

"В один прекрасный момент что-то пошло не так. Начали кидать его партнеры. Он взял и улетел в Колумбию", — сообщил источник.

По словам этого человека, в переписке друзья пытались заставить его вернуться в Россию. Позднее ведущий перестал выходить на связь.

"Он специально себя загубил", — утверждает друг погибшего.

Посольство России в Колумбии подтвердило смерть Бородина. Отмечается, что тело было обнаружено еще в конце мая в запертом номере в отеле Медельина.

"Однако родственникам якобы сообщили только сейчас", - рассказали в издании.

"По данным полиции, никакого криминала там нет, это была ненасильственная смерть", — заявил пресс-секретарь российского посольства Евгений Наумов.

По словам друзей, ведущему еще не было 25 лет.

Бородин был ярым поклонником политики президента РФ Владимира Путина и вступил в Putin Team.

Ранее сообщалось, что в киевском дворе не замечали погибшего мужчину.

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