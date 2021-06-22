В Ровно водитель маршрутки, которого избил сын пассажирки, умер не приходя в сознание
В больнице скончался 56-летний водитель Ровенской маршрутки, которого 7 июня ударил сын пассажирки.
Об этом сообщает Нацполіція.
Как сообщили правоохранители водитель маршрутки скончался 21 июня в больнице. Он так и не пришел в сознание.
Что грозит подозреваемому?
Сразу после инцидента полицейские открыли уголовное производство по факту нанесения тяжкого повреждения по неосторожности. Максимальная санкция статьи, которая грозила подозреваемому – ограничение свободы сроком до 2 лет.
Теперь, учитывая смерть потерпевшего, следователи начали производство по статье об убийстве по неосторожности. Мужчине, который избил водителя, грозит заключение от 3 до 5 лет.
Как "Суспільному" рассказал подозреваемый Игорь Лукьянчук, он не хотел наносить водителю повреждений, а лишь требовал объяснений относительно несоблюдения маршрута. Однако, когда тот отреагировал агрессивно, толкнул оппонента, а тот упал и ударился головой.
За что ударил водителя маршрутки: мужчина объяснил причину
Мужчина, избивший водителя Ровенской маршрутки, рассказал свою версию он пояснил, что водитель якобы не придерживался маршрута и не взял его мать на остановке. А когда сын попросил объяснений, тот, по словам мужчины, отреагировал руганью. Сам водитель без сознания в больнице, Общественное подробно рассказывает об этом инциденте тут: https://bit.ly/3g4yf7NPosted by UA: Рівне on Wednesday, June 9, 2021
Ранее мы сообщали, что в Киеве водители маршруток устроили драку на остановке.
Также во Львове маршрутка с пассажирами влетела в дерево.