Можно отравить половину микрорайона: в Николаеве продают мясо, которое клюют вороны

Также тут можно было найти туши кур без печатей и колбасу, которая лежала на открытом воздухе

В Николаеве на стихийном рынке в микрорайоне Намыв халатное отношение продавцов к своему товару шокирует и вызывает возмущение. Так, журналисты обнаружили, что мясо лежит на грязном картоне и его без проблем клюют вороны. Об этом информируют в сюжете телеканала "Март".

Тут на прилавках была найдена несвежая курятина, а в одном из магазинов, где продавали разного рода продукты, мясо оказалось со слизью. Помимо того, воды в магазине не было, а тряпки, ведра и контейнеры стояли грязными.

Далее была обследована территория стихийного рынка, который располагается у супермаркета. Тут продавали туши кур без печатей и колбасу не первой свежести, которая лежала на открытом воздухе.

Возле "АТБ" продавали мясо буквально с асфальта, которое без проблем клювали птицы. "Может это для вороны и безопасно, но для человека есть с асфальта мясо… Правоохранительные органы не дорабатывают, потому что органы защиты прав потребителей этим не занимаются. Этим мясом можно отравить половину микрорайона", - говорится в сюжете.

Пользователи отреагировали на видеосюжет, а местные жители отметили, что подобное для них - вовсе не новость:

"Каждый день эту картину вижу, живу рядом";

"И смех, и грех";

"Если не покупать,то и продавать не будут";

"Жесть";

"Самая счастливая в этом сюжете - это ворона!"

Скриншот: (facebook.com/nesmianov)

Напомним, что украинцы обсуждают антисанитарную доставку мяса в магазины. Подписчики отреагировали на ситуацию неоднозначно. Одни стали на защиту торговой точки, другие возмутились и принялись высказывать свое негодование.

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