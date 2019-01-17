"Как и все мы": Билл Гейтс в очереди к закусочной покорил сеть (фото)

Фото: Билл Гейтс - американский предприниматель (facebook.com/BillGates)

Фото выложил в соцсеть сотрудник Microsoft Майк Галос

Американский миллиардер-филантроп и основатель Microsoft Билл Гейтс, который ранее призвал к увеличению налогов для самых богатых людей США, был замечен в Сиэтле перед обычным кафе-фастфудом, где он стоял в очереди за бургером и картошкой-фри. Соответствующее фото опубликовал в своем Facebook бывший сотрудник Microsoft Майк Галос.

Ресторанчик, около которого стоит Билл, называется Dick’s Drive-In.

"Когда вы имеете около 100 миллиардов долларов, управляете крупнейшей благотворительной организацией в истории мира и становитесь в очередь за бургером, картофелем фри и колой в ресторане Dick's, как и все мы", - подписал кадр Галос.

Фото: facebook.com/mikegalos

В комментариях к посту пользователи соцсети живо обсуждают фото и отмечают, что именно так и должны себя вести самые богатые люди - в первую очередь оставаться простым человеком. Кое-кто иронизирует над выбором еды филантропа:

"Вот как ведут себя настоящие богатые люди, в отличие от позорного подражателя в Белом доме";

"Настоящие люди";

"Показывает, что он богат, но глуп. И не из-за ожидания в очереди, а из-за его ужасного выбора еды";

"О, Билл! Делюкс и шоколадный коктейль?";

"В колледже Балмер был моим соседом по комнате, и я регулярно играл в покер с Биллом...";

"Никто, кажется, не замечает его... он здорово вписывается";

"Так круто. Он хороший человек..."

Скрин комментариев: facebook.com/mikegalos

Как сообщалось ранее, не так давно Билл Гейтс в Пекине презентовал свое новое изобретение – унитаз, который может работать без воды. Для того, чтобы продемонстрировать работу нового агрегата, он принес с собой банку с фекалиями.

Также мы писали о том, что Гейтс высказал уверенность, что ввод во всемирный обиход криптовалюты опасен и таит множество рисков.

Напомним, что американскому предпринимателю и одному из создателей компании Microsoft Биллу Гейтсу дали роль в популярном ситкоме "Теория большого взрыва".