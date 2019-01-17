"Як і всі ми": Білл Гейтс у черзі до закусочної підкорив мережу (фото)

Фото: Білл Гейтс - американський підприємець (facebook.com/BillGates)

Фото виклав у соцмережу співробітник Microsoft Майк Галос

Американський мільярдер-філантроп і засновник Microsoft Білл Гейтс, який раніше закликав до збільшення податків для найбагатших людей США, був помічений у Сіетлі перед звичайним кафе-фастфудом, де він стояв у черзі за бургером та картоплею-фрі. Відповідне фото опублікував у своєму Facebook колишній співробітник Microsoft Майк Галос.

Ресторанчик, біля якого стоїть Білл, називається dick's Drive-In.

"Коли ви маєте близько 100 мільярдів доларів, керуєте найбільшою благодійною організацією в історії світу і стаєте в чергу за бургером, картоплею фрі та колою в ресторані Dick's, як і всі ми", - підписав кадр Галос.

Фото: facebook.com/mikegalos

В коментарях до посту користувачі соцмережі жваво обговорюють фото і відзначають, що саме так і повинні поводити себе найбагатші люди - в першу чергу залишатися простою людиною. Дехто іронізує над вибором їжі філантропа:

"От як поводяться справжні багаті люди, на відміну від ганебного наслідувача в Білому домі";

"Справжні люди";

"Показує, що він багатий, але дурний. І не через очікування в черзі, а через його жахливий вибір їжі";

"О, Білл! Делюкс і шоколадний коктейль?";

"В коледжі Балмер був моїм сусідом по кімнаті, і я регулярно грав в покер з Біллом...";

"Ніхто, здається, не помічає його... він здорово вписується";

"Так круто. Він хороша людина..."

Скрін коментарів: facebook.com/mikegalos

Як повідомлялося раніше, не так давно Білл Гейтс в Пекіні презентував свій новий винахід – унітаз, який може працювати без води. Для того, щоб продемонструвати роботу нового агрегату, він приніс з собою банку з фекаліями.

Також ми писали про те, що Гейтс висловив упевненість, що введення у світовий ужиток кріптовалюти небезпечне і таїть безліч ризиків.

Нагадаємо, що американському підприємцю, одному із засновників компанії Microsoft Біллу Гейтсу дали роль у популярному ситкомі "Теорія великого вибуху".