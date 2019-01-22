"Тоже мне, сенсация": украинцы обсуждают антисанитарную доставку мяса в магазины

Коллаж РБК-Украина

Пользователи сети неоднозначно отреагировали на ситуацию

В один из харьковских магазинов на рынке "Привоз" завезли сырое мясо в кузове автомобиля, даже не загрузив продукт на поддоны. Антисанитарные условия поражают. Соответствующий пост опубликован в Facebook-сообществе "Харьков 1654".

"Полнейшая антисанитария. Они даже поддоны не постелили! Не совершайте там покупки, иначе прочувствуете на себе все прелести кишечной инфекции и т. д. Да еще и потратите пару тысяч на медикаменты и поход в 22 инфекционную больницу", - написано в посте. Также прилагаются фото.

Фото: (facebook.com/kharkiv1654)

Подписчики отреагировали на ситуацию неоднозначно. Одни стали на защиту торговой точки, другие возмутились и принялись высказывать свое недовольство:

"Это вы еще на ферме не были";

"Большинство поставщиков возит так мясо. Тоже мне сенсация!";

"Вы чего-то другого ожидали?";

" А все думали что в стерильных условиях. Вот спасибо ...";

"Ой, все";

Скриншот комментариев: (facebook.com/kharkiv1654)

Напомним, что новое фото луганского аэропорта разозлило сеть. В сети показали фото международного аэропорта "Луганск", датированные 2009 и 2019 годами. Второй снимок показывает, в каком ужасном состоянии теперь находится аэропорт, разрушенный в 2014-м в ходе боевых действий.

Мы писали, что Билл Гейтс в очереди к закусочной покорил сеть. Ресторанчик, около которого остановился основатель Microsoft, называется Dick’s Drive-In.

Мы сообщали, что в сети обсуждают дерзкие ограбления иностранцев в гостинице "Украина". В сообщении сказано, что грабители "обчистили" гражданина Швеции в его отсутствие. Похитили ноутбук, ключи от автомобиля и "кругленькую" сумму денег.

Пользователи сети недоумевают, как можно провернуть подобное при наличии серьезной охраны, персонала и камер видеонаблюдения.