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"Теж мені, сенсація": українці обговорюють антисанітарну доставку м'яса в магазини

STYLERЖиття    22.01.2019 - 10:36
"Теж мені, сенсація": українці обговорюють антисанітарну доставку м'яса в магазини
Колаж РБК-Україна

Користувачі мережі неоднозначно відреагували на ситуацію

В один з харківських магазинів на ринку "Привоз" завезли сире м'ясо в кузові автомобіля, навіть не завантаживши продукт на піддони. Антисанітарні умови вражають. Відповідний пост опублікований у Facebook-товаристві "Харків 1654".

"Цілковита антисанітарія. Вони навіть піддони не постелили! Не робіть там покупки, інакше відчуєте на собі всі принади кишкової інфекції і т. д. та ще й витратите пару тисяч на медикаменти і похід до 22 інфекційної лікарні", - написано в пості. Також додаються фото.

 

Фото: (facebook.com/kharkiv1654)

Підписники відреагували на ситуацію неоднозначно. Одні стали на захист торгової точки, інші обурилися і почали висловлювати своє невдоволення:

"Це ви ще на фермі не були";

"Більшість постачальників возить так м'ясо. Теж мені сенсація!";

"Ви чогось іншого чекали?";

" А всі думали що в стерильних умовах. От спасибі ...";

"Ой, все";

&quot;Теж мені, сенсація&quot;: українці обговорюють антисанітарну доставку м'яса в магазини

Скріншот коментарів: (facebook.com/kharkiv1654)

Нагадаємо, що нове фото луганського аеропорту розлютило мережу. В мережі показали фото міжнародного аеропорту "Луганськ", датовані 2009 і 2019 роками. Другий знімок показує, в якому жахливому стані знаходиться аеропорт, зруйнований у 2014-му в ході бойових дій.

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Ми повідомляли, що у мережі обговорюють зухвалі пограбування іноземців в готелі "Україна". У повідомленні сказано, що грабіжники обчистили" громадянина Швеції в його відсутність. Викрали ноутбук, ключі від автомобіля та "кругленьку" суму грошей.

Користувачі мережі дивуються, як можна провернути подібне при наявності серйозної охорони, персоналу та камер відеоспостереження.

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