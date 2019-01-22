"Теж мені, сенсація": українці обговорюють антисанітарну доставку м'яса в магазини

Користувачі мережі неоднозначно відреагували на ситуацію
В один з харківських магазинів на ринку "Привоз" завезли сире м'ясо в кузові автомобіля, навіть не завантаживши продукт на піддони. Антисанітарні умови вражають. Відповідний пост опублікований у Facebook-товаристві "Харків 1654".
"Цілковита антисанітарія. Вони навіть піддони не постелили! Не робіть там покупки, інакше відчуєте на собі всі принади кишкової інфекції і т. д. та ще й витратите пару тисяч на медикаменти і похід до 22 інфекційної лікарні", - написано в пості. Також додаються фото.
Фото: (facebook.com/kharkiv1654)
Підписники відреагували на ситуацію неоднозначно. Одні стали на захист торгової точки, інші обурилися і почали висловлювати своє невдоволення:
"Це ви ще на фермі не були";
"Більшість постачальників возить так м'ясо. Теж мені сенсація!";
"Ви чогось іншого чекали?";
" А всі думали що в стерильних умовах. От спасибі ...";
"Ой, все";
Скріншот коментарів: (facebook.com/kharkiv1654)
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Користувачі мережі дивуються, як можна провернути подібне при наявності серйозної охорони, персоналу та камер відеоспостереження.