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"С битой и газовым балончиком": в Киеве два парня напали на прохожего

STYLERLIFE        20.03.2018 - 17:20
Фото: Газовый балончик (twitter.com-bel.sat)
Фото: Газовый балончик (twitter.com-bel.sat)

Злоумышленники пытались отобрать у мужчины вещи

В киеве 20 марта применив биту и спецсредство, трое злоумышленников набросились на прохожего и пытались отобрать у него вещи. Начато уголовное производство, сообщают на сайте полиции Киева.

От местного жителя поступило сообщение о том, что трое незнакомцев с газовым баллончиком и битами пытались отобрать у него личные вещи. Получив ориентировку, оперативники начали отработку преступления.

Фото: Молодые люди задержаны полицией (kyiv.npu.gov.ua)

Уже через час полицейские задержали двух молодых людей, причастных к нападению. Во время поверхностного осмотра правоохранители изъяли у правонарушителей орудие преступления.

Злоумышленниками оказались местные жители, 1999 и 1998 рождения. Ранее в поле зрения правоохранителей они не попадали. Их сообщника ищут.

Следственным отделом Святошинского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 187 (Разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как ранее сообщалось,  полиция нашла пропавшую девочку из Хмельницкой области в Одессе.

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Теги: Киев, нападение
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