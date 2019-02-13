Сделать прививку без ведома родителей: молодежь ввела новую моду

Видео: (YouTube/Сніданок з 1+1)

В США среди подростков все больше протестующих, которые вопреки воле своих родителей хотят пройти вакцинацию и не поддерживают взгляды родственников. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале "Сніданок з 1+1".

Все началось с Этана Линденбергера - американского подростка из Огайо, которому за всю жизнь сделали только одну прививку, поскольку его родители были против вакцинации. Парень был не согласен, но и переубедить также не мог.

Поэтому он обратился к соцсетям за советом. Там ему посоветовали дождаться 18 лет и сделать прививки самому. Оказалось, с проблемой Этана в США уже сталкивались много подростков. Однако американские законы чаще всего запрещают детям решать, делать ли им прививки. Есть вероятность, что в ближайшее время начнут снижать возраст, с которого ребенку позволено решать вопросы своего здоровья.

В свою очередь, в Украине немного другие законы. До 15 лет родители сами решают, какие прививки делать ребенку, а уже от 15 до 18 лет, кроме их согласия нужно еще согласие подростка.

Детский инфекционист Виталий Евтушенко считает, что в данном вопросе лучше полагаться на родителей. И в подобной ситуации, по словам врача, первым делом нужно связаться с родственниками.

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