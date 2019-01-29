ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Не поддаются лечению: врач озвучил осложнения при кори

STYLERЖизнь    29.01.2019 - 18:45
Не поддаются лечению: врач озвучил осложнения при кори
Коллаж РБК-Украина

Некоторые могут привести к инвалидности

В период острой вспышки кори в Украине, во время которой новые заболевшие регистрируются практически каждый день во всех регионах, жителей интересует, какие именно осложнения может взывать эта заразная болезнь. На этот вопрос ответил главный внештатный специалист департамента здравоохранения по вопросам эпидемиологии и иммунопрофилактики Киевской ОГА Сергей Мартынчук в своем интервью для издания "Вести".

Он объяснил, что корь – это очень сложный нейровирус, который может поразить кору головного мозга и вызвать такие страшные осложнения, как энцефалит и коревую пневмонию.

"Корь — это чрезвычайно сложный нейровирус, который поражает кору головного мозга, вызывает энцефалит, приводит к инвалидности и смерти. Особенно опасен он для взрослых людей, у которых он способен вызвать слабоумие. Такие заболевшие заканчивают свою жизнь в психиатрических больницах. Но, как и многие другие вирусы, например, грипп, корь опасна прежде всего осложнениями, которые являются основной причиной смертности при этой болезни. Смертность связана с крайне тяжелой формой коревой пневмонии: заболевшие умирают в реанимации, потому что эти пневмонии не поддаются лечению. Причем ее уровень крайне настораживает. Если в прошлом году от кори умерло 16 человек, то за три недели этого года — уже пятеро", - объяснил Мартынчук.

Он отметил, что симптомы кори могут быть очень размытыми, но при любой сложности заболевания присутствует лихорадка, кашель, насморк, конъюнктивит и сыпь.

"Появляется сыпь всегда с верхней части тела, с головы, и затем опускается к низу. Кроме того, сыпь может проявляться в виде пятен Бельского-Филатова-Коплика, которые покрывают слизистую рта изнутри и напоминают остатки манной каши", - рассказал врач.

Также он обратил внимание, что при возникновении всех этих симптомов нужно немедленно обратиться к врачу. И хотя специфического лечения от кори не существует, медики помогут снять симптоматику и поддержать организм пациента.

"Важно подчеркнуть, что мы говорим исключительно о подозрении на корь. Ведь диагноз выставляется не только клинически, он должен быть подтвержден лабораторно. То есть делается анализ на определение наличия вируса в крови, и только так устанавливается окончательный диагноз. Конечно, при подозрении на корь лечение начинают немедленно, не дожидаясь результатов анализов", - добавил Мартынчук и напомнил, что вакцинация поможет избежать осложнений.

Напомним, ранее мы писали о том, что во Львове 16-летняя девушка впала в кому, так как у нее не было прививки от кори.

А также рассказывали о том, что украинцам рассказали о первых признаках кори.

В Одесской области корью заболели почти 90 детей Прирост количества больных корью за неделю уменьшился, - Минздрав
Новости Украины КорьЭпидемия
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь