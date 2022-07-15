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Секс поможет похудеть? Тренер дал украинцам точный ответ

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Пятница 15 июля 2022 10:45
Секс поможет похудеть? Тренер дал украинцам точный ответ Фото: Секс поможет похудеть? (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Существует много теорий о сексе и похудении. Адепты таких верований считают, что регулярные "упражнения" в постели помогут вам быть стройными, подтянутыми, молодыми и красивыми. Но так ли это на самом деле?

Об этом рассказал украинский тренер Виктор Мандзяк.

По словам врача, мифы о часовых секс-марафонах в основном порождены индустрией фильмов для взрослых. А там кино снимается дублями "в несколько заходов".

А вот нормальный половой акт, по мнению сексологов, должен длиться от 3 до 13 минут.

"От 3 до 13 минут - это в среднем 8. Сколько же калорий мы можем сжечь за 8 минут борьбы под одеялом", - спрашивает тренер?

Какой вывод сделали ученые?

В одном из исследований оказалось, что во время полового акта мужчины в среднем сжигали 4,2 калории в минуту, а женщины - 3,1.

В среднем испытуемые занимались любовью в течение 24,7 минут. Однако эти выводы непоказательны, ведь, по мнению тренера, если вы знаете, что вас изучают, будете стараться дольше и интенсивнее.

Если же вернуться к средней продолжительности 8 минут, в среднем вы сожжете 29 калорий за один подход, а вот аппетит после физической активности наоборот, вырастет.

Секс - это здорово и хорошо, но худеть им не стоит

Тренер советует украинцам заниматься любовью, ведь это, во-первых, приятно, во - вторых, это как ни крути - вид активности для мышц.

А худеть надо коррекцией образа жизни. А это - меньше и правильно питаться, и быть активными физически.

Ранее мы писали, почему женщины на самом деле имеют проблемы с оргазмом.

Также рассказывали, какие упражнения помогут от боли в коленях.

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