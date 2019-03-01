Секс-скандал в ВСУ: военные рассказали новые ужасы о полковнике

Полковник Виктор Иванив издевался не только над девушками, но и над парнями

Экс-заместитель командира военной части в Хмельницком 45-летнего Виктора Иванива, которого восемь женщин, среди которых Валерия Сикал, обвинили в сексуальных домогательствах и принуждении к интиму, рассказал, что полковник издевался не только над женщинами, но и над служащими мужского пола. Об этом сообщают "Факты".

Виктор Мищук уверяет, что не раз становился свидетелем того, как командир унижал подчиненных. Например, у полковника был метод наказания солдат клизмой.

Тех военнослужащих, которых Иванив подозревал в употреблении спиртного, он отправлял в санчасть, где заставлял медсестр ставить клизму. Это действо снималось на видео, которым он шантажировал солдат. Один из таких роликов выложили в интернет.

По этому делу даже было открыто уголовное производство, которое, впрочем, быстро замяли, поскольку Виктор Иванив начал давить на свидетелей, угрожать медсестре, которая ставила эти клизмы.

Бывший заместитель командира рассказал и о других издевательствах со стороны полковника. К примеру, после того как Иванив увидел на территории части окурки, старшина роты на протяжении двух недель носил за спиной огнетушитель. А других офицеров неделю заставлял ходить в касках, чтобы "мозги варили".

К слову, Виктор Иванив до сиз пор не получил наказания: свою вину он отрицает, а доказать факт домагательств очень сложно, по крайней мере, в нашей стране. А жертву его издевательств, Валерию Сикал, которая первой отважилась вынести эти ужасы на публику даже оштрафовали на 2465 гривен за "самоволку".

Ранее мы писали, что Виктор Иванив чуть ли не каждый вечер увозил молоденьких военнослужащих на "Уазике", где учил их, как вести себя с "мужчиной-самцом".