Учил вести себя с "мужчиной-самцом": секс-скандал в ВСУ получил продолжение

Секс-скандал в ВСУ получил новый поворот (коллаж: РБК-Украина)

Почти каждый вечер командир возил девушек на "дежурство"

Бывший заместитель командира военной части в Хмельницком 45-летнего Виктора Иванива, которого восемь женщин обвинили в сексуальных домогательствах и принуждении к интиму, рассказал о новых подробностях скандала, который вынесла на публику 24-летняя лейтенант Валерия Сикал, что почти год терпела издевательства полковника. Об этом сообщает издание "Факты".

Экс-заместитель командира части Виктор Мищук, который служил в части до весны 2018 года, рассказал о методах работы полковника Иванива.

Виктор Иванив принял командование частью в 2016 году, в то время Виктор Мищук находился в зоне АТО. Ему позвонила женщина из управления части и рассказала о том, что новый командир ее домагается, и она планирует уволиться. Когда же Мищук вернулся в часть, женщина там уже не работала.

"С тех пор я не раз видел, как это делал полковник. Однажды в моем присутствии приказал женщине-офицеру раздеться у него в кабинете, чтобы посмотреть, есть ли у нее пирсинг сосков. Заявил, что хочет осмотреть ее интимные места. Я сказал, что мы этого делать не будем", - рассказывает Мищук. Полковник ответил, что он здесь командир, и ему решать, что делать, а что - нет.

Секс-скандал в ВСУ получил новый поворот (фото: Виктор Иванив)

Также экс-заместитель Иванива рассказал, что чуть ли не каждый день около девяти часов вечера по вызову командира приезжал "Уазик". Командир отправлял водителя, а сам садился в авто с одной из молодых военнослужащих и вез ее вроде как на дежурство. Они возвращались через полтора-два часа.

В частных беседах эти девочки потом говорили, что командир во время этого "дежурства" учил их, как вести себя с "мужчиной-самцом".

К слову, еще одна жертва командира рассказала о домогательствах в интервью ТСН.

"Со мной тоже такое было. Командир подошел ко мне, пытался обнять и поцеловать. Хотел взять рукой за грудь. Но я отвернулась и вышла из кабинета, - сказала женщина, пожелавшая остаться анонимной.

45-летний Виктор Иванив, который находится в официальном браке, сейчас живет с другой женщиной. У него трое детей, ходят слухи, что от разных женщин. Командир отрицает все обвинения.

Ранее мы писали, что лейтенант украинской армии Валерия Сикал, которая обвинила командира Виктора Иванива в домогательствах, была оштрафована.

А также сообщалось, что продавец изнасиловал девочку прямо в магазине. Жертва зашла в магазин спортивной одежды, где потерпела издевательств со стороны 52-летнего продавца, который оказался педофилом.