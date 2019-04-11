Сглазили украинцы: Скабеева феерично опозорилась в ПАСЕ

Российская пропагандистка Скабеева опозорилась во время весенней сессий ПАСЕ в Страсбурге после встречи с украинским депутатом Бориславом Березой. Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в Facebook.

Борислав Береза запечатлел на видео, как Скабеева выходила на связь с российскими телезрителями с помощью мобильного телефона, который установили на несколько чемоданов. Депутат объяснил, что у пропагандистки полетела абсолютно вся техника.

"Я такого еще никогда не видел, чтобы у человека, который приехал сюда, как пропагандист, сломалось все вообще. Сломалось, все, что могло – звук, лайфью, камеры, все приборы. Она волнуется, она нервничает. Это действительно смешно. Наверное, это порча", - сказал Борислав Береза.

Он попытался пообщаться с российской журналисткой, но та отвечать на его вопросы отказалась.

Ольга Скабеева

Депутат также зафиксировал кучу техники, которая просто в кучу свалена на полу и отметил, что вся она – не рабочая.

"У Скабеевой как всегда – проблема. Главный не тот, кто думает, что с ним Бог, а главный тот, кто на стороне Бога. Но на стороне Бога, видимо мы, так как у нее все сломалось", - добавил депутат.

В конце ролика Скабеева подошла к Бориславу Березе и начала спрашивать: "Что тут происходит?". Как он отметил, что с ее неработающей аппаратуры смеются все окружающие и даже охранники. Депутат показал лицо российской пропагандистки – она с трудом сдерживала слезы.

В комментариях украинцы также отметили, что российская журналистка выглядит очень смешно и глупо.

Напомним, ранее мы сообщали, что президент РФ Путин позорно оговорился на форуме.

А также мы рассказывали о том, что трусливый муж Скабеевой стал посмешищем в прямом эфире.