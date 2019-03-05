В школе Покровска обнаружили опасное заболевание: жизни детей под угрозой

Туберкулез был выявлен у восьмиклассника

В одной из школ города Покровск выявили факт туберкулеза (предположительно открытой формы) у восьмиклассника. Об этом пишет сайт телерадиокомпании "Орбита".

Сообщается, что журналистов, прибывших на место ЧП пятого марта, не пустили внутрь школы. Но от работников службы охраны УВК удалось узнать, что в помещении работают санитарные службы.

Факт туберкулеза в местной школе подтвердили медики, санитарная служба и отдел образования Покровска, однако должностные лица этих учреждений, к которым обращались журналисты, от официальных комментариев пока отказываются.

Школа, где произошло ЧП (фото: facebook.com)

Как стало известно, заболевший школьник был контактным по туберкулезу в семье и находился под постоянным наблюдением врачей. В конце января возникло подозрение на заболевание, и ученик был направлен на обследование в больницу Бахмута. Именно оттуда и поступило подтверждение диагноза.

По словам администрации школы, после санитарной обработки учебный процесс будет возобновлен. Но последнее слово - за городским отделом образования. Именно он примет решение о дальнейших карантинных мерах.

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