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Дочь Ани Лорак может подцепить опасное заболевание: названа причина

STYLERПерсоны    13.02.2019 - 11:05
Дочь Ани Лорак может подцепить опасное заболевание: названа причина
Фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)

Несмотря на проблемы, учреждение не собираются закрывать на карантин

Дочь зазвездившейся певицы Ани Лорак обучается в первом классе элитной "Павловской гимназии", год обучения в которой стоит внушительных денег - несколько миллионов рублей. Именно в этом заведении на днях было обнаружено серьезное заболевание, передает Starhit.

В элитной школе, где также учатся дети Глюкозы и Александра Реввы, произошло ЧП - у одного из сотрудников обнаружили туберкулез. Об этом каждому из родителей по электронной почте сообщила директор гимназии Ольга Рагожина. В письме говорится о том, что детям необходимо пройти диагностические пробы на туберкулез и сделать флюорографию.

Дочь Ани Лорак может подцепить опасное заболевание: названа причинаФото: Ани Лорак с дочерью (instagram.com/anilorak)

К слову, несмотря на проблемы, школу не собираются закрывать. Утверждают, что санэпидстанция уже провела дезинфекцию, а потому прибегать к таким радикальным методам смысла нет.

Напомним, что в элитной школе изучение иностранного языка обходится в две тысячи рублей за одно занятие. А спортивные секции также требуют денежных вливаний - до 1800 рублей. За посещение творческих кружков взимается отдельная плата.

Напомним, в последнее время внешность Ани Лорак поддается сильной критике из-за увлечения "улучшайзингом".

Мы писали, что Ани Лорак взбесила фанатов. На сей раз поклонники украинской певицы раскритиковали ее за лицемерие и предположили, что у нее появилась звездная болезнь. 

Также ранее Ани Лорак пристыдили за несуразный наряд. Подписчики не оценили образ Ани Лорак, особенно сконцентрировав внимание на странной обуви, которая выглядела, по мнению пользователей, "смешно и нелепо".

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