Школьница повесилась после ссоры с матерью любимого: все подробности

Суицидом закончились разборки между 16-летней школьницей и матерью ее любимого человека. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области.

О 16-летней погибшей известно, что она жила вместе со своим отцом и двумя братьями. Матери нет, она умерла. Девушка училась в 10-м классе местной школы. При этом ранее семья в поле зрения правоохранителей не попадала.

Правоохранители установили, что некоторое время она находилась в Новоград-Волынском районе, где проживает ее парень, 1998 года рождения. Домой девушка вернулась в воскресенье вечером и пожаловалась отцу на споры с матерью парня.

25 марта старший брат и отец школьницы нашли в доме предсмертную записку, оставленную девушкой, а потом обнаружили в подсобном помещении ее тело.

По данному факту полиция начала уголовное производство, в рамках которого устанавливает все обстоятельства и причины.

Напомним, в Виннице мужчина перерезал себе горло на глазах у людей в местном райотделе полиции. Когда его допрашивали полицейские, мужчина достал шпатель и чиркнул себя по горлу.

Ранее сообщалось о том, в Белгород-Днестровском Одесской области обнаружили тело 8-летнего мальчика, который повесился на собачьем поводке. Около года назад ребенок пережил падение с балкона.