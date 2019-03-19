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Школьное ноу-хау: как решить проблему с домашними заданиями

STYLERЖизнь    19.03.2019 - 22:25
Школьное ноу-хау: как решить проблему с домашними заданиями
Коллаж РБК-Украина

Учительница придумала, как решить проблему с записью домашнего задания в дневник

У многих родителей и учителей есть постоянная проблема, связанная с тем, как дети записывают домашние задания в школьный дневник. Особенно это касается учеников средней и старшей школы. В эпоху современных технологий узнать домашнее задание не сложно, но постоянные вопросы в чатах социальных сетей раздражают как родителей, так и учителей.

Учительница математики одной из столичных школ, которая также является классным руководителем пятого класса, поделилась своим опытом и рассказала о своем интересном решении этой проблемы. Об этом написали на странице сообщества "Батьки SOS".

Она сообщила, что в течении первого семестра столкнулась с проблемой записывания домашних заданий.

"В течении первого семестра у меня была огромная проблема с тем, что дети не записывают домашние задания. С 15:00 и до позднего вечера в Viber, в группах и родителей, и учеников шли "дебаты" о том, что задали. Я пыталась найти выход – оформляла классный дневник (исчез через две недели), просила ответственных учеников фотографировать страницы своего дневника, сама писала…", - рассказала учительница.

А потом она придумала универсальный, но банальный способ борьбы с этой проблемой.

"Я заготовила бланки на каждый день. Бланк лежит на учительском столе на соответствующий день по расписанию уроков. Учителя-предметники по моей просьбе своей рукой вписывают в него домашние задания. После уроков я или ответственное лицо фотографируем этот бланк и отправляем в нужные группы. Проблема отпала сама собой. Довольны и родители, и учителя, и даже дети", - объяснила педагог о своем ноу-хау.

Школьное ноу-хау: как решить проблему с домашними заданиями

Скриншот фото (facebook.com/"Батьки SOS")

Напомним, ранее мы писали о том, что под Запорожьем учителя объявили бессрочную забастовку.

А также рассказывали о том, что в Мариуполе школьники систематически издеваются над одноклассником и избивают его.

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