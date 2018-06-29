Шокирующие кадры: автомобиль сбил девушку, которая перебегала дорогу на высоких каблуках (видео)

Девушка пыталась перейти дорогу всего в 50 метрах от положенного места

В мексиканском городе Ногалес 22-летняя Миневра перебегала дорогу на высоких каблуках и попала под колеса машины. Она бежала через ожилвенное шоссе всего лишь в 164 футах (около 50 метров). Об этом передает издание Daily Mail.

В сеть попало видео с камеры безопасности Ногалеса. Шокирующие кадры показывают, как девушка одновременно разговаривала по телефону и пыталась перебежать дорогу. У нее это почти удалось, но на третьей полосе автомобиль не заметил пешехода и наехал на Миневру, когда та поскользнулась на каблуках и упала.

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Видео: девушка перебегает дорогу (dailymail.co.uk)

Пострадавшую доставили в больницу с переломами левого колена и локтя, сильными повреждениями правой руки и гематомами по всему телу. Сейчас она пребывает в стабильном состоянии.

Напомним, в Киеве пьяный водитель устроил ДТП на набережной.

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