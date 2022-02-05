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Шоколадный рулет с апельсиновой начинкой за 15 минут: абсолютно безопасный для талии

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Суббота 05 февраля 2022 14:01
Шоколадный рулет с апельсиновой начинкой за 15 минут: абсолютно безопасный для талии Фото: Диетолог научила готовить простой шоколадный рулет с начинкой (www.pexels.com)
Автор: Ольвия Агаркова

Побаловать себя сладким можно без вреда для фигуры, стоит только правильно подобрать ингредиенты, конечно же, знать меру. А вот отказывать себе в желании съесть десерт уж точно не стоит.

Диетолог Татьяна Дик поделилась в Instagram рецептом вкусного пп-рулета, который легко приготовить, а оторваться от него просто невозможно!

Шоколадный рулет с апельсиновой начинкой

Шоколадный рулет с апельсиновой начинкой за 15 минут: абсолютно безопасный для талии

Этот пп-десерт не навредит талии, и подарит море удовольствия (instagram.com/tatyanadik)

Ингредиенты:

Для рулета:

  • 80г кукурузного крахмала
  • 15 г какао
  • 5 г разрыхлителя
  • сахарозаменитель по вкусу
  • 5 яиц

Для начинки:

  • 2 небольших апельсина
  • 10 г крахмала
  • сахарозаменитель по вкусу

Готовим коржи:

  • Смешиваем сухие ингредиенты, отделяем белки от желтков, добавляем подсластитель в белки и в желтки.
  • Белки взбиваем до пиков, желтки - до белой пены.
  • Смешиваем и снова взбиваем. Выливаем яичную массу в крахмал и медленно взбиваем или перемешиваем.
  • Выпекаем или на пергаменте (смазать маслом), или на силиконовом коврике.
  • Ставим духовку на 160 градусов, выпекаем около 8-10 минут.

Готовим начинку:

  • Апельсины очищаем и режем дольки (чтобы достать косточки), измельчаем в блендере.
  • Переливаем апельсиновый сок в кастрюльку или сотейник, добавляем сахарозаменитель и крахмал.
  • Варим до загустения и даем остыть.

Формируем торт:

  • Корж отделяем от пергамента, намазываем начинку и заворачиваем.
  • Отправляем в холодильник до полного остывания.

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