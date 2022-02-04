Пальчики оближешь: топ-3 простых и оригинальных блюда из свеклы, которые заставят ее полюбить
Свекла – сезонная витаминная бомба, которая давно известна своими лечебными свойствами. Этот привычный для нас продукт благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему, помогает снизить давление, обладает противовоспалительными свойствами, выступает отличным гепатопроектором и т.д. вот только приготовить ее вкусно получается далеко не всегда.
Нутрициолог Анна Никольская поделилась рецептами вкусных и небанальных люд з свеклы, которые заставят вас полюбить этот продукт.
Тар-тар
Из свеклы можно приготовить множество оригинальных блюд (www.pexels.com)
Ингредиенты:
- спелый авокадо
- сок лимона
- соль, черный перец
- отварная свекла
- острый соус вроде табаско (аналог можно замиксовать дома с протертыми томатами, перцем чили, луком, чесноком и зеленью).
Способ приготовления:
- Пюрируем авокадо, сок лимона, соль, перец.
- Рубим (не на терке) свеклу мелкими кубиками и смешиваем с соусом.
- Выкладываем слоями друг на друга, используя круглую формочку.
Песто
Соус из свеклы можно намазывать на хлеб или подавать к пасте (www.pexels.com)
Ингредиенты:
- зеленый базилик
- отварная свекла
- чеснок (свежий или сушеный)
- соль, перец
- грецкий орех
Способ приготовления:
- Все сблендерить вместе (орехи можно порубить отдельно)
- Подавать с макаронами или самостоятельно.
Сала с грушей
Салат со свеклой и грушей покорит оригинальным вкусом (www.pexels.com)
Ингредиенты:
- свежий шпинат или руккола
- мягкие груши
- отварная свекла
- грецкие орехи
- бальзамик
- соль
- оливковое масло
Способ приготовления:
- Выкладываем подушку из зелени.
- Грушу и свеклу режем кубиками или соломкой.
- Мелко рубим орешки.
- Заправляем маслом и соусом.
Напомним, что ранее мы делились рецептом бюджетного нежного паштета, который тает во рту.
К слову, обязательно попробуйте приготовить вкусный и полезный зеленый смузи, который оздоровит организм.