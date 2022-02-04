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Пальчики оближеш: топ-3 простих і оригінальних страви з буряка, які змусять його полюбити

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П'ятниця 04 лютого 2022 09:42
Пальчики оближеш: топ-3 простих і оригінальних страви з буряка, які змусять його полюбити Фото: з буряка можна приготувати багато смачних страв (www.pexels.com)
Автор: Ольвія Агаркова

Буряк - сезонна вітамінна бомба, яка давно відома своїми лікувальними властивостями. Цей звичний для нас продукт цілюще впливає на серцево-судинну систему, допомагає знизити тиск, має протизапальні властивості, виступає відмінним гепатопроектором і т.д. Ось тільки приготувати його смачно виходить далеко не завжди.

Нутриціолог Анна Нікольська поділилася рецептами смачних і небанальних страв з буряка, які змусять вас полюбити цей продукт.

Тар-тар

Пальчики оближеш: топ-3 простих і оригінальних страви з буряка, які змусять його полюбити

З буряка можна приготувати безліч оригінальних страв (www.pexels.com)

Інгредієнти:

  • стиглий авокадо
  • сік лимона
  • сіль, чорний перець
  • відварний буряк
  • гострий соус на зразок табаско (аналог можна заміксувати вдома з протертими томатами, перцем чилі, цибулею, часником і зеленню).

Спосіб приготування:

  • Робимо пюре з авокадо, соку лимона, солі та перцю.
  • Рубаємо (не на тертці) буряк дрібними кубиками та змішуємо з соусом.
  • Викладаємо шарами один на одний, використовуючи круглу формочку.

Песто

Пальчики оближеш: топ-3 простих і оригінальних страви з буряка, які змусять його полюбити

Соус з буряка можна намазувати на хліб або подавати до пасти (www.pexels.com)

Інгредієнти:

  • зелений базилік
  • відварний буряк
  • часник (свіжий або сушений)
  • сіль, перець
  • волоський горіх

Спосіб приготування:

  • Все збити разом (горіхи можна порубати окремо)
  • Подавати з макаронами або самостійно.

Сала з грушею

Пальчики оближеш: топ-3 простих і оригінальних страви з буряка, які змусять його полюбити

Салат з буряком і грушею підкорить оригінальним смаком (www.pexels.com)

Інгредієнти:

  • свіжий шпинат або рукола
  • м'які груші
  • відварний буряк
  • волоський горіх
  • бальзамік
  • сіль
  • оливкова олія

Спосіб приготування:

  • Викладаємо подушку із зелені.
  • Грушу і буряк ріжемо кубиками або соломкою.
  • Дрібно рубаємо горішки.
  • Заправляємо олією і соусом.

Нагадаємо, що раніше ми ділилися рецептом бюджетного ніжного паштету, який тане в роті.

До слова, обов'язково спробуйте приготувати смачний і корисний зелений смузі, який оздоровить організм.

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