Пальчики оближеш: топ-3 простих і оригінальних страви з буряка, які змусять його полюбити
Буряк - сезонна вітамінна бомба, яка давно відома своїми лікувальними властивостями. Цей звичний для нас продукт цілюще впливає на серцево-судинну систему, допомагає знизити тиск, має протизапальні властивості, виступає відмінним гепатопроектором і т.д. Ось тільки приготувати його смачно виходить далеко не завжди.
Нутриціолог Анна Нікольська поділилася рецептами смачних і небанальних страв з буряка, які змусять вас полюбити цей продукт.
Тар-тар
З буряка можна приготувати безліч оригінальних страв (www.pexels.com)
Інгредієнти:
- стиглий авокадо
- сік лимона
- сіль, чорний перець
- відварний буряк
- гострий соус на зразок табаско (аналог можна заміксувати вдома з протертими томатами, перцем чилі, цибулею, часником і зеленню).
Спосіб приготування:
- Робимо пюре з авокадо, соку лимона, солі та перцю.
- Рубаємо (не на тертці) буряк дрібними кубиками та змішуємо з соусом.
- Викладаємо шарами один на одний, використовуючи круглу формочку.
Песто
Соус з буряка можна намазувати на хліб або подавати до пасти (www.pexels.com)
Інгредієнти:
- зелений базилік
- відварний буряк
- часник (свіжий або сушений)
- сіль, перець
- волоський горіх
Спосіб приготування:
- Все збити разом (горіхи можна порубати окремо)
- Подавати з макаронами або самостійно.
Сала з грушею
Салат з буряком і грушею підкорить оригінальним смаком (www.pexels.com)
Інгредієнти:
- свіжий шпинат або рукола
- м'які груші
- відварний буряк
- волоський горіх
- бальзамік
- сіль
- оливкова олія
Спосіб приготування:
- Викладаємо подушку із зелені.
- Грушу і буряк ріжемо кубиками або соломкою.
- Дрібно рубаємо горішки.
- Заправляємо олією і соусом.
Нагадаємо, що раніше ми ділилися рецептом бюджетного ніжного паштету, який тане в роті.
До слова, обов'язково спробуйте приготувати смачний і корисний зелений смузі, який оздоровить організм.