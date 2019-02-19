Штрафы, техника и жилье: как украинцев наказывают за долги по коммуналке

Сегодня в общем украинцы задолжали за услуги ЖКХ 55 млрд

В Украине из-за накопления у населения долгов перед поставщиками коммунальных услуг в судах растет количество исков о санкциях в отношении неплательщиков. В некоторых случаях доходит даже до лишения украинцев квартир. В настоящий момент в среднем долг за коммуналку на семью составил около 3 700 гривен, в то время как общая задолженность - 55 миллиардов, передает Obozrevatel.

Отметим, что исполнительная служба может арестовать и реализовать на аукционе жилье недобросовестных плательщиков за коммуналку, если сумма долга превысила 20 "минималок", то есть более 83 400 гривен.

Таким образом, человек должен в течение трех лет "копить" долг ежемесячно по 2 300 гривен.

Добавим, что по закону квартиру не имеют право забрать, если у должника нет другого жилья. Тем не менее, недавно в Харьковской области в Лозовой пенсионерку выселили из квартиры за задолженность по коммунальным услугам на сумму более 20 тысяч гривен.

По словам эксперта по вопросам ЖКХ Андрея Никончука, суд может арестовать и наложить взыскание на квартиру, если у ответчика не будет других средств для погашения задолженности.

По мнению координатора жилищных программ Татьяны Бойко, часто бывает так, что люди не платят за коммуналку, так как считают, что "для них нет правил, что они могут себе позволить".

Более распространенные примеры наказания недобросовестных плательщиков - запрет выезжать за границу, изъятие у них техники (телевизоры, компьютеры и так далее), мебели и одежды.

Отмечается также, что больше всего долгов украинцы накопили за отопление и горячую воду.

Фото: коллаж РБК-Украина

Как сообщалось ранее, эксперты оценили риски снижения оплаты украинцами за коммунальные услуги на фоне роста тарифов и грядущей монетизации субсидий.

Также мы писали о том, что для того, чтобы расчитаться за коммунальные услуги, в Укране граждане стали чаще обращаться к конторам, предоставляющим быстрые кредиты.

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