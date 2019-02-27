Сколько стоит "красота" депутатов: названы колоссальные суммы

Коллаж РБК-Украина

Главным трендом ухода за телом является Beauty-туризм

Некоторые депутаты не постеснялись и решили раскрыть секреты собственного быстрого перевоплощения. Они рассказали, как за несколько недель изменить фигуру, подтянуть лицо и избавиться от морщин. Далеко не каждый украинец сможет позволить себе подобное удовольствие, ведь стоит оно недешево. Об этом информирует ТСН.

Быстро, анонимно, дорого - главные условия политиков при выборе любых салонов и клиник красоты. Даже обычная профилактическая процедура чистки зубов - целый ритуал для политиков, за который они платят значительно дороже, чем в обычных клиниках - около четырех тысяч гривен.

Видео: (YouTube/ТСН)

Подобные услуги политики заказывают рано утром или даже ночью, а главное - чтобы несколько процедур сделали одновременно для экономии времени. Например, нередко записываются на маникюр и педикюр в четыре руки стоимостью в 1400 гривен.

Морщины также являются проблемой, от которой политики пытаются избавиться. А если нужно избавиться от лишних сантиметров на талии - помогут аппаратные массажи. Однако большинство мужчин все же отдают предпочтение спорту.

Например, нардеп Сергей Алексеев им занимается едва ли не каждый день и признается, что всегда хотел иметь такую физическую форму, как у братьев Кличко.

Политики-женщины зачастую увеличивают губы, делают коррекцию веки и подтяжку лица. А главным трендом ухода за телом является Beauty-туризм. Когда политики за неделю омолаживаются и худеют – это может свидетельствовать о том, что они съездили в одну из европейских клиник. Самые популярные расположены в Испании, Бельгии и Италии. Стоимость услуг в них стартует от 5 тысяч долларов. Теперь успешность нардепов измеряется не дорогой одеждой или автомобилем, а внешним видом.

Напомним, что 20 декабря в Верховной Раде Украины нардеп-"оппоблоковец" Нестор Шуфрич подрался с Юрием Березой ​​из "Народного фронта".

К слову, пользователи сети отреагировали на данный инцидент.