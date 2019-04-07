Скорая не выехала на вызов: под Винницей халатность врачей убила парня

Фото: РБК-Украина

Медики безответственно отнеслись к своим обязанностям и мальчик погиб

В больнице Винницкой области врачей обвиняют в смерти юноши, поскольку те по непонятным причинам не приехали на вызов. Подробностями шокирующего инцидента делится ТСН.

Отмечается, что у 18-летнего парня резко заболел живот и родители мгновенно повезли его к сельскому фельдшеру, однако та ничем помочь не смогла и вызвала "скорую", которую так и не удалось дождаться.

"Никто никуда не двигался. Они мне позвонили, говорю: Я выезжаю, но не знаю, довезу ли, он начал падать, сильные боли в животе. Я всю дорогу спрашивал: Ванечка, что болит? Он говорил: Живот. Говорил ему: Потерпи, мы тебя спасем", - рассказывает отец Анатолий.

Парня сразу же доставили в реанимацию, однако к тому времени он уже был при смерти. Проводили искусственное дыхание, делали массаж сердца, но запустить его так и не удалось.

Видео: (YouTube/ТСН)

Официальная причина смерти - панкреатит, острое воспаление поджелудочной железы. Однако один из хирургов говорит, если бы Ивана везла скорая, его могли бы спасти.

"Отец его транспортировал неправильно, он по дороге несколько раз терял сознание, он был наклонен вперед. Дыхание останавливалось. Вследствие этого наступил отек мозга. Он бы от панкреатита не умер так быстро", - уверен врач-анестезиолог Александр Гузар.

Однако родители соглашаться с данной информацией отказываются. Близкие уже написали заявление в полицию и прокуратуру. Если вину врачей докажут, за неоказание помощи им грозит до трех лет лишения свободы.

Напомним, что пенсионерке по ошибке врачи ампутировали здоровую ногу.

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