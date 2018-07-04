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"Скорее всего, под амфетамином": в Чернигове ромы напали на прохожего (фото)

STYLERLIFE        04.07.2018 - 12:19
Фото: УНИАН
Фото: УНИАН

Ромы пытались ограбить мужчину, но им помешали очевидцы

В Чернигове ромы избили мужчину, пытаясь его ограбить. Об этом инциденте рассказал Александр Тарнавский на своей странице в Facebook.

"Возвращались с женой домой из магазина. Заметили, как на другой стороне улицы два человека "цыганской национальности" бьют мужчину, воруют у него сумку и начинают бежать. Погнался за ними. Вместе со мной за ними погнался неравнодушный прохожий. Минут через 10 беготни "ромы" устали бежать и предложили забрать сумку и отпустить их. Принципиально продолжил погоню. Прямо под первой школой моя плюха остановила беглеца, вследствие чего он эффектно намертво упал в клумбу", - рассказал очевидец.

Фото: Один из ромов (facebook.com/TarnavskyiOleksandr)

Выяснилось, что нападавшие – ромы из Молдовы, которые проживают в Черниговской области. Одному из них 17 лет, а второму – 31 год.

"Скорее всего, находились под воздействием алкоголя и амфетамина, но на заверения я не ездил – врать не буду. Нападение на мужика видели человек 20-30, но вмешался со мной только один человек. Люди не будьте равнодушны, ибо когда-то и к вам кто-то отнесется равнодушно в похожей ситуации", - отметил мужчина.

Фото: Один из ромов (facebook.com/TarnavskyiOleksandr)

"А потом все говорят, что пострадали "ни в чем невинные цыгане". А что они умеют?" - написал Тарнавский.

Он добавил, что бедные ромы вынуждены воровать, а богатые торгуют наркотиками.

"Засуньте в одно место толерантность и "нет плохих наций, есть плохие люди", - подытожил Тарнавский.

Скриншот поста (facebook.com/TarnavskyiOleksandr)

Ранее сообщалось, что в Киеве ромы жестоко избили местного жителя.

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Теги: цыгане, нападение
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