Скоро дома пожрешь: киевлянка обругала матом младенца прямо на улице

Коллаж РБК-Украина

Не исключено, что женщина не является ребенку родственником

В центре Киева заметили женщину, которая громко кричала на младенца в коляске прямо на улице. Об этом написала на своей странице телеведущая Маричка Падалко.

Она сообщила, что инцидент произошел на улице Ярославской, около часу дня. Женщина старшего возраста прямо на улице орала на младенца, который находился в коляске.

"Замолчи, б**ть! Жрать хочешь? Твою мать! Скоро дома пожрешь! Эта женщина неистово кричала на коляску, в которой плакал младенец нескольких месяцев. Я честно говоря, была ошарашена", - написала телеведущая.

Она отметила, что физической опасности для ребенка не было и женщина, несмотря на то, что вела себя агрессивно, коляску не трясла.

Фото: facebook.com/marichka.padalko

Кроме того, Маричка Падалко не исключила того, что женщина может быть родным человеком для ребенка и высказала предположение, что помощь нужна и младенцу, и самой женщине.

"Я не исключаю того, что это мог быть и родной человек – слишком ей было наплевать на то, что на ее крики оборачивались все прохожие. В любом случае и ребенку, и женщине нужна помощь. Я многое в жизни видела на детских площадках, но такого еще никогда. Вдруг кто-то узнает коляску? Подол. Улица Ярославская, 18.02, 13:20", - добавила телеведущая.

Скриншот поста (facebook.com/marichka.padalko)

В комментариях пользователи предположили, что это скорее всего не мама, а няня, которая присматривает за ребенком.

Скриншот комментариев (facebook.com/marichka.padalko)

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