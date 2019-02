Скорую не вызвали: в школе Киева ребенок получил тяжелую травму головы

"Скорую" ребенку вызвала мама пострадавшей ученицы младших классов

В школе Киева №11 ребенок получил тяжелую травму головы. После инцидента администрация школы не вызвала скорую медицинскую помощь и отказалась нести ответственность за травмирование ученицы младшей школы, переложив вину на классного руководителя. Как рассказывает мама пострадавшей девочки, подобный инцидент – не единственное "отличие" школы, которое требует внимания общественности. Об инциденте рассказали в сообществе "БАТЬКИ SOS" в Facebook.

Как рассказала мама пострадавшей, инцидент произошел в школе №11 в Киеве 14 февраля. Маме ученицы первых классов позвонила классный руководитель со словами: "у нас тут ситуация, Маша упала и разбила об батарею голову!". После этого учитель добавила: "разбила очень сильно! Отвела к медсестре. Лично я (учитель) "скорую" не вызывала".

Мама, которая сама находится на больничном, сразу же отправилась в СЗОШ и самостоятельно вызвала "скорую".

"Прилетаю в СЗОШ, ребенок у медсестры, лежит, голова рассечена на затылке, все в крови.... Вся урна в салфетках с кровью... На мой вопрос к медсестре, почему не вызвали "скорую", ответ был, что не вызывают, пока не приедут родители. Пока ждала "скорую", зашла завуч, затем директор со словами: "ну молодцы, держитесь!". Приехала бригада, сразу забрали, отвезли в Городскую клиническую больницу №7 (детское отделение). Голову зашили. Доктор уточнил, что странно, ведь вызов с мобильного от мамы, а не из школы... Я это и сама знаю. И сказал, что именно школа должна была вызывать карету скорой помощи, а медсестра должна была сопровождать ребенка в больницу и находиться с ним до приезда родителей", - рассказывает мама потерпевшего ребенка.

После больницы родители пострадавшей отправились в школу с целью узнать подробности инцидента.

"Муж и я поехали в школу. Застали завуча, директор уже уехала. В приемной директора завуч сообщила, что ситуация была некритичной. У ребенка из головы льет кровь!!! Но для нашей школы - это некритично. И скорую было не за чем вызывать (она не медик, я у нее уточнила). Мы вызвали полицию! Приехали... и тут: директор (которую мы дождались) и завуч делают виноватой во всем классного руководителя. К слову, к классному руководителю претензий нет у нас вообще! Она со своей стороны сделала все оперативно и ответственно! На минутку... когда классный руководитель подошла к директору, чтоб сообщить о ЧП, последняя переживала про будущий избирательный участок в здании школы (на тот момент приветствовала некого мужчину, который пришел по данному вопросу, с проверкой возможно). Директор уточнила у учителя про срочность и важность ситуации (это опять же с ее слов) и сказала обращаться к завучу. Что и было сделано учителем (рассказали о травме, со слов завуча она даже заходила к ребенку в медпункт и видела ситуацию, которая, по ее словам, некритичная и скорую вызывать не надо было). Учитель сказала, что "скорую" вызвала мама. И по моему приезду в школу уже начались "тараканьи бега". Это в принципе ясно, так как со стороны администрации были огромные надежды, что я просто заберу ребенка и уже своими силами поедем в больницу. Что было бы очень удобно для школы", - добавила мама Маши.

Администрация школы пыталась снять с себя ответственность за происходящее и переложить на классного руководителя. Мама пострадавшей девочки также рассказала о других, не менее важных нарушениях со стороны директора – высокая заболеваемость педикулезом, махинации с деньгами в столовой, отсутствие горячей воды.

"При полиции эта "шайка" из администрации пыталась всячески вину переложить на учителя. Моральный прессинг устроили такой, что даже нам с мужем пришлось вступиться. Учитель у нас хорошая (за 4 года начальной школы можно понять who is who). Директор проявила себя за 4 года как непорядочный человек и непрофессиональный руководитель: на сдачу детям давались конфеты в столовой (после возмущений прекратилось), педикулез, отсутствие горячей воды по всей школе (к слову, на мои официальные запросы нею лично показывалась мне книга 1978 года! Про саннормы, что в школах категорически запрещается горячая вода.) А на запросы от КМДА наглая ложь, что вода есть и жалоб от родителей не поступало. Благо все официальные письма есть в личном кабинете сайта КМДА (зарегистрирована там). Горячей воды нет, и даже теплой нет, вода ЛЕДЯНАЯ!" – добавила она.

Мама травмированного ребенка считает, что с беспределом директора школы нужно бороться. К слову, после разбирательств с полицией директор пригрозила классному руководителю "отдельным разговором".

"Эти угрозы раздает человек, у которого в школе нормальным считается то, что:

1. Учитель физкультуры в качестве наказания может закрыть ребенка в подсобке (директор в курсе).

2. Библиотекарь выгоняет детей из библиотеки со словами: " Пошли вон, дебилы!".

3. Буллинг у нас так же в наличии.

4. Директор может прийти к ребенку, при всех поднять и унижать (ведь это воспитание).

5. В школе полная антисанитария (педикулез на регулярной основе).

6. В столовой дети периодически травятся.

7. Горячей воды нет, зимой в ледяной воде дети моют руки. Конечно же, гепатит имел место быть", - рассказала обеспокоенная мама ученицы школы №11.

