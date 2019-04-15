Сломали ногу: в метро Киева подрались пассажиры

В Киеве в метро произошла драка, в результате чего один из мужчин получил перелом ноги. Инцидент произошел на платформе станции "Славутич". Правоохранители уже задержали подозреваемого в нанесении телесных повреждений - это 35-летний киевлянин, рассказали в отделе коммуникации столичной полиции.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.

По словам пострадавшего, он вместе со своим знакомым ехал в метро, когда у них с неизвестным молодым человеком возникла словесная перепалка. Трое мужчин вышли на платформу подземки, чтобы решить спор.

Метро "Славутич" в Киеве (фото: wikipedia.org)

Во время выяснения отношений пострадавший получил от оппонента удар по ноге. Мужчину доставили в больницу, где медики диагностировали перелом.

После оказания необходимой медицинской помощи от дальнейшей госпитализации он отказался.

Пострадавший сообщил правоохранителям о нападении, и вскоре после розыскных мероприятий работники полиции метрополитена задержали обидчика.

Полиция (фото из открытых источников)

Ранее мы писали о том, что недавно в Киеве в метро произошла драка между пассажирами на платформе станции "Майдан Незалежности". Инцидент даже привел к задержке движения поездов.

Как сообщалось ранее, 10 апреля в Киеве произошла массовая драка возле концерт-холла Stereo Plaza в Киеве на проспекте Валерия Лобановского. В помещении был запланирован концерт звезд российской эстрады. Митингующие забросали территорию пакетами с красной жидкостью.

Напомним, что в Киеве 8 марта на проспекте Правды, 66 в супермаркете произошла массовая драка. Пять мужчин в состоянии алкогольного опьянения избили пьяного охранника и его двух друзей.