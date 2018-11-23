Смерть учительницы от менингита в Ровно: родители не пускают детей в школу

Фото: РБК-Украина

После смерти учителя треть школьников остается дома

11 ноября, в воскресенье от менингита в Ровенской городской больнице умерла учительница начальных классов. Сейчас классы этой школы полупустые, поскольку родители не хотят отпускать своих детей на занятия. Об этом информирует Сегодня.

Учительница начальных классов Елена Фурман умерла в день своего рождения, в тот день ей исполнилось всего 23 года. Причина смерти - менингит. Этот диагноз напугал всю школу, и сейчас в младших классах на уроки не ходит треть учеников.

Также известно, что в классе умершей учительницы четверо учеников оказались носителями инфекции. Они не больны, но могут заразить других, так как инфекция передается воздушно-капельным путем.

"Я против, чтобы пускать ребенка в школу. Переживаем о здоровье детей. Хотели бы, чтобы на карантин закрыли школу, чтобы опасность минула", - говорят взволнованные родители учеников.

В свою очередь, директор уверяет, что нет никаких причин для волнений, поскольку в школе провели обеззараживание классов, где преподавала учительница. А дети, которые являлись носителями заболевания, сейчас проходят лечение.

Эпидемиологи обследовали 50 учеников и 30 педагогов и пришли к выводу, что закрывать школу не нужно, поскольку инкубационный период менингококковой инфекции уже минул.

Однако ради собственного спокойствия еще 30 школьников по инициативе родителей сдали анализы. Есть ли у этих детей менингококковая инфекция эпидемиологи должны выяснить в ближайшее время. Лишь тогда ученикам позволят прийти на занятия в школу, где случилась трагедия.

Как сообщалось ранее, в Сумах у десяти подростков одновременно диагностировали опасное заболевание - менингит.

Также мы писали о том, что в Харькове у первоклассника одной из школ Слободского района обнаружили опасную инфекцию. К вечеру у мальчика поднялась высокая температура, а спустя пару дней появилась сыпь.

Напомним, что в США в штате Техас мужчина умер после отдыха на курорте из-за смертельной амебы, которую подцепил в бассейне.

Видео: РБК-Украина