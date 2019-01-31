Смертельная угроза: эксперты объявили о надвигающейся пандемии неизлечимой болезни

За последние 15 лет количество заболевших удвоилось

Ученые бьют тревогу из-за учащения случаев болезни Паркинсона в мире. Так, по прогнозам к 2040 году можно будет говорить о пандемии. Эксперты говорят о проблемах, которые нужно преодолеть, чтобы предотвратить или хотя бы замедлить надвигающуюся угрозу, пишет западное издание "IOS Press".

Сегодня болезнь является самым быстро растущим неврологическим расстройством в мире. Она медленно прогрессирует, влияет на движение, мышечный контроль и равновесие, а также на психическое состояние человека.

Напомним, мы сообщали о том, что во Львовской областной 16-летняя девушка впала в кому из-за осложнений от кори.

А также публиковали новость о том, что во Львовской области мужчина заразился опасной инфекцией - это второй случай заболеваемости у взрослых за последние десять лет.