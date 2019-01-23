Второй случай за 10 лет: во Львовской области мужчина заразился опасной инфекцией

Коллаж РБК-Украина

Случаи заражения в зимнее время очень редкие

В реанимационное отделение Львовской областной клинической больницы в тяжелом состоянии госпитализировали 28-летнего жителя с. Чишки Пустомытовского района, у которого врачи диагностировали столбняк. От этой инфекции чаще всего страдают дети, а взрослые - очень редко. Об этом сообщило издание "ZAXID.NET" со ссылкой на заведующую реанимационным отделением Ирину Шабанову.

По информации издания, мужчина упал, разбил голову, и через открытую рану в организм попал возбудитель болезни. По словам Шабановой, столбняк зимой диагностируют довольно редко. Это заболевание более распространено в теплое время года, когда люди работают на земле.

По данным врачей, это второй случай столбняка среди взрослых за последние 10 лет. Первый зафиксировали в сентябре 2018 года: 87-летняя женщина на огороде наступила на ржавый гвоздь и заразилась инфекцией.

Но такие случаи в будущем, прогнозируют медики, могут случаться чаще, потому что люди не защищены от этого заболевания из-за отказа от вакцинации.

Иллюстративное фото: РБК-Украина

Напомним, столбняк - это острое инфекционное заболевание, которое поражает нервную систему и проявляется сильными судорогами. По данным МОЗ, от тяжелых форм этого заболевания смертность достигает более 50%.

Заразиться столбняком можно при попадании грязи в рану или порез, вследствие укусов животных или травмирования острыми предметами, обломками древесины, потому что споры бактерий живут в почве и кишечном тракте животных. От человека к человеку это заболевание не передается.

Защититься от этой болезни можно только вакцинацией. Детям необходимо получить прививки в возрасте 2, 4, 6 и 18 месяцев. В возрасте 6 и 16 лет необходима ревакцинация. Взрослым нужно обновлять прививку от столбняка каждые 10 лет.

Напомним, недавно мы писали о том, что в Тернополе 25-летняя студентка из Западной Африки умерла от страшных болезней - ей одновременно диагностировали туберкулез, гепатит В и С, анорексию, цирроз печени и ряд других недугов.

Кстати, в Украине участились случаи заболевания скарлатиной - медики рассказали, как уберечься от опасного заболевания.

Ранее мы сообщали, что известной российской певице грозит слепота - один глаз уже значительно пострадал из-за болезни.

Видео: РБК-Украина