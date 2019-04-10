Смертельное ДТП под Киевом: сколько грозит водителю-"мажору"

19-летний парень за совершение резонансного смертельного ДТП под Киевом с двумя жертвами может оказаться за решеткой на 10 лет. Такое наказание грозит "мажору", который сбил в селе Песчаное возле Белой Церкви двух девушек и скрылся с места происшествия, однако позже был задержан, рассказали в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

Отметим, что во время заседания суда для избрания подозреваемому меры пресечения он плакал и признавал свою вину. Виталий Петрашевский заверил, что в момент совершения аварии был трезв.

При этом молодой человек отказался назвать имена других пассажиров в автомобиле Mazda, который принадлежит его родителям, бизнесменам из соседнего села Храпачи в Белоцерковском районе.

Фото: место происшествия (npu.gov.ua)

18-летнюю Викторию Четверикову и 16-летнюю Веронику Кутову он сбил в ночь на 6 апреля. Как рассказал Виталий, он превысил скорость (110 км/в час), и девушек заметил только в последний момент.

После совершения наезда, он испугался и убежал, бросив разбитый автомобиль. Два дня Виталий скрывался в лесополосе, но 8 апреля был задержан.

Фото: npu.gov.ua

Ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

9 апреля суд удовлетворил ходатайство прокуратуры об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

За совершенное преступление Виталию "светит" до 10 лет лишения свободы.

Подозреваемый Виталий Петрашевский (facebook.com/nelly.kovalska)

Как сообщалось ранее, недавно в Запорожье женщина за рулем внедорожника BMW сбила насмерть семилетнего мальчика, который переходил дорогу в неустановленном месте.

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