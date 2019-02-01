Смертельное ДТП на площади Победы: погибшая оказалась матерью певицы

Коллаж РБК-Украина

Девушка опубликовала в социальных сетях фото погибшей

В жутком масштабном ДТП, которое произошло в четверг вечером на площади Победы в Киеве, погибла мать известной одесской певицы Ирины Эбралидзе. Об этом пишет OBOZREVATEL со ссылкой на страницу Эбралидзе в Facebook.

ДТП произошло вечером 31 января. На перекрестке возле Национального цирка Украины автомобиль Audi белого цвета протаранил сразу четыре машины. В результате столкновения произошел пожар. Три человека были госпитализированы. Одна из пострадавших, водитель автомобиля Mazda, скончалась по дороге в больницу.

Изначально сообщалось, что погибшая – 47-летняя жительница Одессы, а позже стало известно, что ее зовут Людмила Эбралидзе. Ее дочь Ирина – известная певица. На ее странице в социальной сети указано, что она выступает на бэк-вокале у таких исполнителей как Melovin, Lavika и Ани Лорак.

Девушка разместила на своей странице пост и опубликовала фотографии погибшей Людмилы Эбралидзе.

"Ушла в мир иной моя родная мамочка. Я люблю тебя навсегда. Прости нас. 31.01.19", - сказано в сообщении.

Скриншот поста (facebook.com/ebralidzemusic)

Напомним, ранее мы писали о том, что стали известны жуткие подробности ДТП на площади победы в Киеве.

А также рассказывали о том, что виновник смертельного ДТП вероятно находился под воздействием наркотиков.