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Смертельное ДТП на трассе Киев-Харьков: появились детали происшествия (фото)

STYLERLIFE        19.06.2018 - 13:23

В аварии погиб известный бизнесмен

В Полтавской области на трассе Киев-Харьков произошло смертельное ДТП. В результате аварии погиб известный бизнесмен, который был за рулем авто, и 37-летняя женщина. Об этом сообщает отдел коммуникации областной полиции.

ДТП произошло в понедельник, 18 июня, около 20:00 на автодороге Киев-Харьков-Довжанский в селе Вилы Лубенского района.

Автомобиль Audi, которым, по данным полиции, управлял 45-летний житель Харькова, столкнулся с отбойником с последующим опрокидыванием и возгоранием машины.

Фото: Авария (pl.npu.gov.ua)

 

Фото: ДТП (pl.npu.gov.ua)

Фото: Авария (ГосЧС Полиция Полтавщины)

В результате дорожно-транспортного происшествия 37-летняя пассажир автомобиля - жительница Харькова получила телесные повреждения, от которых погибла на месте аварии.

Водитель авто умер в реанимационном отделении больницы.

Правоохранители выясняют обстоятельства и причины ДТП.

Издание "Факты" сообщает, что за рулем автомобиля Audi А8 находился известный бизнесмен - основатель и владелец фирмы "Промэнергострой Украина" Александр Яковенко.

С фирмой связаны ООО "Будгарант-7" и "МБЦ", которые на протяжении более десяти лет ремонтируют и содержат дороги в Полтаве.

Ранее сообщалось, что на трасе Киев-Харьков произошло смертельное ДТП.

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Теги: авария, ДТП, Полтавская область
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