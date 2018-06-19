Смертельное ДТП на трассе Киев-Харьков: появились детали происшествия (фото)

В аварии погиб известный бизнесмен
В Полтавской области на трассе Киев-Харьков произошло смертельное ДТП. В результате аварии погиб известный бизнесмен, который был за рулем авто, и 37-летняя женщина. Об этом сообщает отдел коммуникации областной полиции.
ДТП произошло в понедельник, 18 июня, около 20:00 на автодороге Киев-Харьков-Довжанский в селе Вилы Лубенского района.
Автомобиль Audi, которым, по данным полиции, управлял 45-летний житель Харькова, столкнулся с отбойником с последующим опрокидыванием и возгоранием машины.
Фото: Авария (pl.npu.gov.ua)
Фото: ДТП (pl.npu.gov.ua)
Фото: Авария (ГосЧС Полиция Полтавщины)
В результате дорожно-транспортного происшествия 37-летняя пассажир автомобиля - жительница Харькова получила телесные повреждения, от которых погибла на месте аварии.
Водитель авто умер в реанимационном отделении больницы.
Правоохранители выясняют обстоятельства и причины ДТП.
Издание "Факты" сообщает, что за рулем автомобиля Audi А8 находился известный бизнесмен - основатель и владелец фирмы "Промэнергострой Украина" Александр Яковенко.
С фирмой связаны ООО "Будгарант-7" и "МБЦ", которые на протяжении более десяти лет ремонтируют и содержат дороги в Полтаве.
Ранее сообщалось, что на трасе Киев-Харьков произошло смертельное ДТП.
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