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Смертельное селфи школьника: преждевременно названы причины происшествия

STYLERLIFE        27.05.2018 - 14:22
Крыша ТЦ / Кадр из видео tsn.ua
Крыша ТЦ / Кадр из видео tsn.ua

Возможной причиной гибели одиннадцатиклассника считается мокрая кровля после дождя

Трагедия произошла вечером 26 мая в Стрые, что во Львовской области. Там школьники-одиннадцатиклассники, залезшие на крышу местного торгового центра, решили сделать фотографию на память. Один из ребят оступился и упал с высоты 10 метров. Спасти его не удалось, информирует ТСН. 

Погибшего парня звали Константин. Он с друзьями написал ВНО по украинскому языку и решил это отметить. Ребята гуляли до позднего вечера. Примерно 22:00 они решили сделать селфи на крыше торгового центра высотой в 3 этажа. Парни залезли туда по пожарной лестнице. Что произошло дальше – не понятно до сих пор, известны только последствия: один из парней упал с 10-метровой высоты и разбился насмерть. 

Крики перепуганных подростков первой услышала местная жительница, которая проживала неподалеку. Она сразу же поняла, что что-то произошло, и побежала на помощь. Сама же и вызвала скорую. К сожалению, травмы у упавшего с крыши были не совместимы с жизнью. Врачам не удалось спасти ребенка. 

"Парень находился в состоянии клинической смерти, без признаков дыхания, сердцебиения, внешне на теле были признаки многочисленных повреждений", - поведал журналистам заместитель главного врача Стрыйской центральной районной больницы Алексей Игнатов.

Полицейские, расследующие случившееся, рассказывают, что незадолго до этого в Стрые прошел дождь, и потом крыша торгового центра стала скользкой. Вероятнее всего, Константин, не доживший один день до своего 17-го дня рождения, подскользнулся и полетел вниз. Есть также версия, что парня толкнули намеренно, однако ее пока что никто всерьез не рассматривает. Существуют мнение, что школьники были пьяные или как минимум выпившие, однако пока ее никто не подтверждает. 

Видео: в Стрыю школьник упал с крыши ТЦ при попытке сделать фото (tsn.ua)

Напомним, ранее в Тернополе произошел похожий случай. С 5 этажа местного призывного пункта попытался вылезти призывник, чтобы покинуть часть. Он не рассчитал сил и упал вниз. Парень чудом остался жив, сейчас ему ничего не угрожает.

Видео: video.rbc.ua

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Теги: несчастный случай, умер, ЗНО, школьник
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