"Смотреть без звука": в сети раскритиковали новую работу Шнура

Коллаж РБК-Украина

Большинство пользователей хвалит видео, но разочарованы песней

В четверг, 20 декабря на YouTube-канале группы "Ленинград" презентовали новую видеоработу на песню "Золото", которую поклонники Сергея Шнурова тут же жестко раскритиковали в комментариях.

Видеоролик за сутки набрал более одного миллиона просмотров и свыше двух тысяч комментариев, большинство из которых – негативные.

На кадрах видеоклипа красотка-блондинка дает показания в тюрьме. В процессе она превращается в страшного монстра с жуткими зубами и когтями, который питается драгоценностями. Этот же монстр грабит казино.

В видео появился и сам лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров. Ему монстр отрывает руку, а после этого съедает золотой автомат Калашникова под слова песни "за питанием следит она строго".

Осторожно! Клип содержит сцены насилия! 18+

Видео: YouTube/"Золото" -"Ленинград"

Пользователи в комментариях отметили, что ролик с хронометражем в три с половиной минуты может побить славу крутых голливудских блокбастеров по части спецэффектов. Однако смотреть новую работу группы лучше всего без звука, так как текст не выдерживает никакой критики.

Фанаты Сергея Шнурова считают, что музыкант превращается в рэпера и его новая работа весьма слаба, как для группы "Ленинград".

"Хорошая короткометражка, если без звука смотреть", "Шнур сделай что-нибудь для души, а не зарабатывания бабла", "Раньше было лучше", "Скучно, Сережа", "Может стоит вкладывать силы в музыку, а не деньги в клип" - написали пользователи.

Скриншоты комментариев (YouTube/"Золото" -"Ленинград")

Напомним, ранее мы писали о том, что Шнуров написал стих о секретном удостоверении Путина.

А также рассказывали о том, что лидер группы "Ленинград" объяснил причину отказа от выступлений в Украине.