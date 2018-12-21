"Дивитися без звуку": в мережі розкритикували нову роботу Шнура

Колаж РБК-Україна

Більшість користувачів хвалить відео, але розчаровані піснею

У четвер, 20 грудня на YouTube-каналі групи "Ленінград" презентували нову відеороботу на пісню "Золото", яку шанувальники Сергія Шнурова тут же жорстко розкритикували в коментарях.

Відеоролик за добу набрав більше мільйона переглядів і понад двох тисяч коментарів, більшість з яких – негативні.

На кадрах відео красуня-блондинка дає свідчення у в'язниці. У процесі вона перетворюється в страшного монстра з страшними зубами і кігтями, який живиться коштовностями. Цей же монстр грабує казино.

У відео з'явився і сам лідер групи "Ленінград" Сергій Шнуров. Йому монстр відриває руку, а після цього з'їдає золотий автомат Калашникова під слова пісні "за харчуванням стежить вона строго".

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Відео: YouTube/"Золото" -"Ленінград"

Користувачі в коментарях відзначили, що ролик з хронометражем в три з половиною хвилини може побити славу крутих голлівудських блокбастерів в частині спецефектів. Проте дивитися нову роботу групи найкраще без звуку, так як текст не витримує жодної критики.

Фанати Сергія Шнурова вважають, що музикант перетворюється в репера і його нова робота дуже слабка, як для групи "Ленінград".

"Хороша короткометражка, якщо дивитися без звуку", "Шнур зроби що-небудь для душі, а не заробляння бабла", "Раніше було краще", "Нудно, Серьожа", "Може варто вкладати сили в музику, а не гроші у кліп" - написали користувачі.

Скріншоти коментарів (YouTube/"Золото" -"Ленінград")

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Шнурів написав вірш про секретному посвідченні Путіна.

А також розповідали про те, що лідер групи "Ленінград" пояснив причину відмови від виступів в Україні.