Сняла штаны перед классом: продолжение скандала с аморальной учительницей

В настоящее время продолжается суд над педагогом за избиение учеников

В Хмельницкой области в городе Волочиск скандал из-за учительницы гимназии №6, которая публично унижала детей и била их на уроках, получил продолжение. После того, как вину педагога признал суд, родители уже третий месяц безрезультатно требуют ее уволить, но директор на такой шаг идти не желает, говорится в сюжете ТСН.

Напомним, что учительница украинского языка оскандалилась тем, что снимала с учеников 3 класса белье, ходила вместе с ними в туалет и не гнушалась рукоприкладством.

Как рассказала мама одной из учениц Татьяна Ямковая, одежду с детей учительница Мария Степановна снимала самостоятельно.

А мама ученика 3 класса Татьяна Моставлюк рассказала, что с ее сына из-за смеха учительница стянула штаны перед всем классом.

Сама педагог говорит, что такими методами просто наказывала непоседливых мальчиков.

Фото: скриншот

Скандал после огласки получил широкий резонанс, и директор объявил учительнице выговор, а родители обратились в суд. Женщину признали виновной в мелком хулиганстве, однако пока длилось рассматривание дела, срок, когда ее позволялось было уволить или оштрафовать, уже истек.

От преподавания в классе, в котором пострадали ученики, Марию Степановну отстранили, и теперь она учит других школьников.

По словам директора школы Владимира Ревуцкого, суд решил не притягивать учительницу к административной ответственности, и оснований уволить ее за аморальный поступок нет.

Фото: скриншот

Добавим, что за избиение учеников педагогом продолжается еще один суд - теперь женщине грозит уже уголовная ответственность.

Видео: YouTube / ТСН

Как сообщалось ранее, у 46-летней учительницы из села Гнатков Томашпольского района Винницкой области произошел инсульт после конфликта с отцом ученицы школы, в которой она работала. Через 17 дней она умерла в больнице.

Также мы писали о том, что в РФ в поселке Большой Камень Приморского края взбешенные родители в одной из школ устроили чудовищную расправу над пятикласником за то, что он терроризировал своих одноклассников.

Напомним, что недавно в Черновицкой области ученица первого класса выпрыгнула из окна второго этажа школы, так как дверь заклинило, и она не могла выйти. Девочка спрыгнула с высоты 10 метров.