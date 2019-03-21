Собственной тени боялся: россияне довели священника УПЦ МП до суицида

Загадочное самоубийство священника РПЦ в Украине (бывшая УПЦ Московского патриархата) Евгения Хруща стало причиной давления и угроз со стороны РФ из-за намерения иерея перейти в ПЦУ. Об этом рассказал один из священнослужителей, который тесно общался с погибшим, передает "Информационное сопротивление".

Суицид настоятеля храма Преподобного Серафима Саровского в селе Зориковка в Меловском районе Луганской области в начале марта вызвал много вопросов. В обществе высказывались разные домыслы и предположения, что подтолкнуло иерея с российским гражданством к такому шагу. Знавший отца Евгения священник на условиях анонимности пролил свет на трагические события.

Он рассказал, что в конце февраля состоялась загадочная аудиенция Хруща с неким "паломником" из Воронежа (РФ). Странник всячески пытался отговорить иерея от перехода в единую автокефальную поместную церковь, но священник стоял на своем.

В окружении отца Евгения отметили, что с того времени ему стали поступать телефонные звонки с угрозами - и священнику, и его детям.

Иллюстративное изображение (коллаж РБК-Украина)

По словам друга иерея, он тогда собственной тени боялся.

Сообщается, что в последние дни своей жизни Хрущ упомянул о том, что к нему с "приветствием" приезжало лицо, приближенное к работникам воронежского управления ФСБ РФ. Отцу Евгению снова навязывали отказ от перехода в ПЦУ, мол, "неприлично священнику - гражданину РФ - изменять своей родной стране". Грозили возбуждением уголовного дела по государственной измене, как следствие экстрадицией и тюрьмой, в которой срок можно и не досидеть.

Между тем, Луганская епархия РПЦ в Украине официально причиной трагедии назвала семейные несогласия Хруща и финансовые проблемы.

Как сообщалось ранее, недавно в Новотроицком районе под Херсоном повесилась 38-летняя жена священника УПЦ МП. Предсмертной записки жена священника не оставила.

Напомним, что правоохранители Житомирской области начали следственные действия по нарушению права граждан на вероисповедание после того, как священники УПЦ Московского патриархата стали отсылать SMS с угрозами перешедшему к ПЦУ духовенству.

Также мы писали о том, что под Киевом прихожане бывшей УПЦ МП подбросили гроб под двор активистов, инициировавших переход местного храма к Православной церкви Украины.