Солнце и комфортное тепло: синоптики дали прогноз погоды на понедельник

Фото: (pixabay.com/Free-Photos)

Синоптики говорят, что во всех регионах страны следует ожидать теплую солнечную погоду

В понедельник, 20 августа стоит ожидать солнечную сухую погоду. Уровень тепла будет комфортным, но местами может подпекать. Об этом говорится в прогнозе погоды от Укргидрометцентра.

По данным метеорологического центра во всех регионах днем ожидается сухая, теплая погода с переменной облачностью. Вероятность дождя, хоть и низкая, но все же имеется. Под угрозой выпадения осадков находится Винницкая и Черкасская область.

Уровень тепла будет колебаться в рамках от +25 до +33 градусов. Жарче всего будет на юге страны, где столбики термометров покажут от +29 до +33 градусов. На востоке и в центральных областях Украины будет от +25 до +29 градусов — там ожидается самая "холодная" погода. Во всех областях ожидается спокойный юго-западный ветер.

"20 августа в Украине, кроме большинства западных районов, Житомирской, Винницкой и Киевской областей, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", — сообщается на сайте Укргидрометцентра относительно пожарной безопасности в этот день.

Скриншоты прогноза погоды на 20 августа (meteo.gov.ua)

Напомним, что в ближайшие дни украинцам стоит ожидать дождливой погоды, с грозами, сильным ветром и градом. Такой прогноз на 20-22 августа дала Наталья Диденко.

Ранее народный синоптик Леонид Горбань огорчил прогнозом погоды на август. Еще Горбань спрогнозировал "малый ледниковый период".

Также синоптики дали прогноз погоды на сентябрь.

Видео: (video.rbc.ua)