Сонце і комфортне тепло: синоптики дали прогноз погоди на понеділок

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Синоптики кажуть, що у всіх регіонах країни слід очікувати теплу сонячну погоду

У понеділок, 20 серпня варто чекати сонячну суху погоду. Рівень тепла буде комфортним, але місцями може підпікати. Про це йдеться в прогнозі погоди від Укргідрометцентру.

За даними метеорологічного центру у всіх регіонах вдень очікується суха, тепла погода з мінливою хмарністю. Ймовірність дощу, хоч і низька, але все ж є. Під загрозою випадання опадів знаходиться Вінницька і Черкаська область.

Рівень тепла буде коливатися в межах від +25 до +33 градусів. Найспекотніше буде на півдні країни, де стовпчики термометрів покажуть від +29 до +33 градусів. На сході та в центральних областях України буде від +25 до +29 градусів — там очікується найбільш "холодна" погода. У всіх областях очікується спокійний південно-західний вітер.

"20 серпня в Україні, крім більшості західних районів, Житомирської, Вінницької та Київської областей, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки", — повідомляється на сайті Укргідрометцентру щодо пожежної безпеки в цей день.

Скріншоти прогнозу погоди на 20 серпня (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, що в найближчі дні українцям варто очікувати дощової погоди, з грозами, сильним вітром і градом. Такий прогноз на 20-22 серпня дала Наталя Діденко.

Раніше народний синоптик Леонід Горбань засмутив прогнозом погоди на серпень. Ще Горбань спрогнозував "малий льодовиковий період".

Також синоптики дали прогноз погоди на вересень.

Відео: (video.rbc.ua)