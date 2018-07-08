"Спасибо за медреформу": в Кривом Роге скончался объявивший голодовку боец АТО

Причиной трагедии называют почечную недостаточность

Сегодня, 8 июля, в 16-й больнице Кривого Рога скончался демобилизованный боец АТО Владимир Близнюк, который ранее объявил о голодовке. Об этом сообщило местное издание "Первый Криворожский".

"В ночь с 7 на 8 июля в Кривом Роге в 16-й больнице умер демобилизованный боец АТО Владимир Близнюк. До демобилизации криворожанин воевал в зоне АТО в составе 17-й танковой бригады. Он утверждал, что в медучреждении его не обеспечивают необходимыми лекарствами", - говорится в сообщении.

В то же время медики утверждают, что причиной гибели бойца АТО стала его зависимость.

"В четверг завотделением застукал Владимира за приемом наркотиков. У него была печеночная недостаточность, которая из-за этого могла усугубится", - подчеркнула главврач 16-й больницы Игорь Криштопа.

Следует уточнить, что ранее боец АТО объявил голодовку по причине того, что ему не оказывается медицинская помощь, а денег на лечение у него не было.

"Объявляю голодовку. Супрун, Мурашко, Криштопа – гореть вам в аду. Спасибо за медреформу", - написал Близнюк на импровизированном плакате.

Напомним, 6 июля около 18:00 произошло ДТП в Харькове, в результате которого внедорожник "Toyota" сбил 19-летнего чемпиона Украины по мотокроссу. Несчастный случай произошел на проспекте Независимости.

По имеющейся информации, 58-летняя женщина-водитель автомобиля "Toyota" допустила наезд на парня, который передвигался на велосипеде. В тяжелом состоянии молодой человек был доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу №4. Харьковчанин умер в реанимации так и не придя в сознание.

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