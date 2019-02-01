Спешил с ограбления: подробности смертельного ДТП с маршруткой под Одессой

Видео: YouTube/ТСН

Водитель, врезавшийся в маршрутку в Одесской области вблизи села Николаевка на трассе Одесса-Измаил 31 января оказался разыскиваемым преступником. Он ехал на краденом авто, а в багажнике у него был ворованный мопед, сообщает ТСН.

Количество пострадавших в ДТП возросло до 13 человек, двое из них погибли. 14-летняя девочка умерла на месте, а утром, 1 февраля, в больнице скончалась 40-летняя женщина. Еще одна женщина находится в очень тяжелом состоянии.

Маршрутка перевернулась на бок и пассажиров разбросало в стороны, двоих выбросило через разбитые окна и они оказались под маршруткой. Пострадавшие говорят, авария произошла так быстро, что водитель автобуса не успел среагировать.

Водитель BMW, которого считают виновником аварии, тоже в больнице, он находится под охраной полиции. Как оказалось, мужчина давно находится в розыске за угоны автомобилей.

Автомобиль, на котором он спровоцировал ДТП, тоже угнанный. Также стало известно, что "герой" спешил с ограбления, поскольку во время аварии из багажника вылетел мопед, украденный в тот же день.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что во Львове патрульные полицейские задержали пьяного водителя, который устроил настоящие гонки.

Также мы писали о том, что погибшая в смертельном ДТП на площади Победы в Киеве оказалась матерью певицы.