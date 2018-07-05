Среди них - беременная женщина: в Одесской области пять человек отравились грибами

Компания насобирала грибы в лесопосадке

В Одесской области грибами отравились пять человек, в числе которых беременная женщина. Об этом передает пресс-служба ГСЧС региона.

4 июля около 05 часа госпитализировано 5 жителей с. Концеба Савранского района с диагнозом "отравление грибами".

В больницу попали три женщины, одна из них беременная, и два мужчины. Со слов пострадавших - компания из 6 человек (один человек до медицинского учреждения не обращался), ели грибы дома, которые накануне насобирали в лесополосе.

Больные переведены в Одесскую областную больницу. Четверо человек отказались проходить лечение и вернулись домой, а под присмотром врачей осталась беременная женщина. Состояние ее здоровья – средней тяжести с положительной динамикой.

"Будьте бдительными и осторожными! Воздержитесь от сбора дикорастущих грибов и не покупайте их на стихийных рынках! Помните, что даже съедобные грибы могут стать опасными, если они собирались вблизи шоссейных дорог, промышленных предприятий и т. п. Кроме того, не забывайте, что отравление может вызвать и неправильное приготовление грибов. Опасным является приобретение сушеных грибов, вид которых невозможно определить", - напомнили спасатели.

Также в ГСЧС призвали не забывать о том, что грибы относятся к продуктам, которые быстро портятся, поэтому перерабатывать их надо в день сбора. Хранить их свежими можно не более 18-24 часов при температуре не выше 10°С (то есть в холодильнике). Блюдо из съедобных грибов можно хранить на холоде также не более суток.

"Если же, несмотря на предостережения, вы собирали и употребляли дикорастущие грибы, и через 6-10 часов появилась боль в животе, тошнота и тому подобное, необходимо немедленно обратиться к врачам для проведения обследования и получения квалифицированной помощи в случае необходимости", - подытожили они.

Ранее сообщалось, что в Житомире ребенок едва не умер от отравления грибами в детском саду.

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