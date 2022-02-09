Срочно исключить: эти продукты вызывают высыпания и акне на коже

Акне - хроническое заболевание с генетической предрасположенностью.Слабая мишень в механизме развития - сальная железа.

По цепочке к ней подключается гиперкератоз (нарушение отшелушивания), гиперсекреция и гипертрофия сальной железы, воспаление, нарушение микробиома кожи. Потому правильный уход будет играть важную роль!

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Нутрициолог рассказала, что провоцирует появление акне (www.pexels.com)

Сама по себе еда не является прямой причиной появления акне, при этом она может усугублять течение заболевания.

Какие продукты вылазят на коже?

Молоко, оно содержит инсулиноподобный фактор роста (IGF-1), который влияет на секрецию сальной железы. В исследованиях установлена взаимосвязь молока, мороженного и акне. Сыр и творог не имеют такой корреляции.



Чтобы правиться с акне, стоит пересмотреть рацион (www.pexels.com)

Стоит ограничить все молочные продукты на месяц, затем вводить по одному: если появилось высыпания - исключаем полностью.

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Пища с высоким гликемическим индексом (сюда пойдут и сладости, и сладкие напитки/фреши, и рафинированные продукты). Они влияют на инсулин и работу сальной железы.

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Высокоуглеводные комбинации в сочетании с молоком. Вы пришли в итальянский ресторан, съели гриссини (углевод), съели пасту (углевод+жир), съели моцарелла (молоко), выпили капучино (молоко) и заели тирамису (молоко+углевод). Такие сочетания будут ударной волной влиять на кожу.



Борьба с акне успешна, если составить правильное меню (www.pexels.com)

Но если про сладкое и молоко знают многие, то сложнее обстоят дела с глютеном. Достоверных клинических исследований данной взаимосвязи не было.

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Но у некоторых пациентов с непереносимостью глютен есть розацеа и акне, а на практике ограничение продуктов, содержащих глютен, приводит к уменьшению количества высыпаний.

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Чтобы увидеть первые эффекты, стоит понаблюдать за кожей 2-4 недели и дальше корректировать план действий.